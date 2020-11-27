O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve seyircilerin vazgeçilmez yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’ nin yeni sezonda gelmeyeceğine dair iddialar gündemi meşgul etmeye başladı.

Geçen dönemde Jüri üyeleri arasında Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz’ u bulunduran yarışama, ilk olarak gündeme Seda Sayan’ ın jüri üyeliğinden ayrılması ile gündeme gelmişti. Daha sonrasında ise bu habere sevilen yarışma O Ses Türkiye’ nin yeni sezonunda ekranlara gelmeyeceği iddiası eklendi.

Seyircilerin merakla beklemekte olduğu O Ses Türkiye’ nin bu sene yapılmamasının nedeni n covid-19 olduğu iddia edilmekte ama sevilen program ile ilgili, programın ve kanalın sahibi Acun Ilıcalı tarafından bir açıklama yapılmadı.

Seyirciler O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezon ile birlikte ekranlara gelip gelmeyeceğini merak etmekte lakin henüz kanaldan ve jüri üyeleri Hadise ve Murat Boz tarafından bir açıklama yapılmadı.