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O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?

Okurlarımız tarafından merakla beklenen O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı? haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı? haberinin tüm yeni gelişmeleri 27 Kasım 2020 Cuma günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

27 Kasım 2020 Cuma 00:10
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve seyircilerin vazgeçilmez yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’ nin yeni sezonda gelmeyeceğine dair iddialar gündemi meşgul etmeye başladı.

 

Geçen dönemde Jüri üyeleri arasında Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz’ u bulunduran yarışama, ilk olarak gündeme Seda Sayan’ ın jüri üyeliğinden ayrılması ile gündeme gelmişti. Daha sonrasında ise bu habere sevilen yarışma O Ses Türkiye’ nin yeni sezonunda ekranlara gelmeyeceği iddiası eklendi.


Seyircilerin merakla beklemekte olduğu O Ses Türkiye’ nin bu sene yapılmamasının nedeni n covid-19 olduğu iddia edilmekte ama sevilen program ile ilgili, programın ve kanalın sahibi Acun Ilıcalı tarafından bir açıklama yapılmadı.

Seyirciler O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezon ile birlikte ekranlara gelip gelmeyeceğini merak etmekte lakin henüz kanaldan ve jüri üyeleri Hadise ve Murat Boz tarafından bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:10
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