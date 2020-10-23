O Ses Türkiye neden başlamadı, bu sene yayınlanacak mı? O Ses Türkiye neden yok?

TV 8’in her sene milyonlarca kişi tarafından takip edilen efsane yarışma programı O Ses Türkiye’nin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Jüri kadrosunun değişmesi beklenen programın başlaması beklenirken, Acun Ilıcalı yaptığı açıklama ile birlikte yarışma programının bu sene yayınlanmayacağını açıkladı.

O Ses Türkiye 2021 neden yok?

Acun Ilıcalı tarafından yapımcılığı ve sunuculuğu üstlenen yarışma programı O Ses Türkiye’nin bu sezon yayınlanmayacağı açıklandı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre yarışmanın yeni sezonda ekranlardaki yerini almayacağı duyuruldu. Pandemi sürecinden dolayı bir sezon ara verilen yarışma programının, gelecek sezon kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Salondaki seyirciler ve jürinin etkileşim içerisinde olduğu O Ses Türkiye yarışma programının pandemiye etki etmemesi adına yapılmayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, programın seyircisiz olmasındansa yayınlanmamasına karar verdi.

O Ses Türkiye 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak?

Masterchef yarışma programının izleyiciler tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesinden memnun olan Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasına oldukça geç bir zamanda başlamayı planlıyor. Pandemi sürecinin de etkili olacağı bu kararda programın en erken 2021 yılının ilk aylarında başlaması bekleniyor. Korona virüs tablosuna göre alınacak karar ile birlikte programın en erken Şubat ayında izleyici ile buluşabileceği düşünülüyor.

Pandemi süreci baz alındığında programın bu sezon ekranlarda olması beklenmiyor. Gelecek sezon yayınlanması daha muhtemel olan program bir yıl ara verdikten sonra tekrar izleyicisiyle buluşabilir.