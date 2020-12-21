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O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

Birçok ülkede ses getiren program Türkiye’de TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye başlayıp başlamaması merak konusu oldu. 9 senedir aralıksız yayın hayatına devam eden yarışma 2021 yılı için olacak mı? Yeni jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:46
O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?
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TV8’in vazgeçilmez yarışmalarından olan O Ses Türkiye 9 sezondur sürükleyiciliğini devam ettiriyor. Pandemi’den kaynaklı yayına başlayamayan program ne zaman başlayacağı herkes tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcanın programa getirdiği jüri üyeleri ise belirli şarkılarını dinleme kitlesine sahip halk tarafından sevilen ünlüleri getirmekle. Bu zamana kadar birçok ünlüyü jüri koltuğunda ağırlayan program bu yıl jüri koltuğu da kimler olacak?

Yeni jüri üyesi kim? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak?

O Ses Türkiye’de 2017 yılında ayrılan ünlü sanatçı Ebru Gündeş 3 yıl boyunca O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yaptı daha sonra farklı hiçbir programa katılmayan ünlü sanatçı Seda Sayan’ın programdan ayrılması üzerine tekrar yarışmaya geri döneceğini bildirdi. Kanalda yemek yarışması devam eden

Masterchef Türkiye 10 Ocak 2021 tarihinde sezon finali yapması bekleniyor. O Ses Türkiye ise Şubat aylarında yayına başlanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 13:46
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Anahtar Kelimeler:
O Ses TürkiyeMasterchefAcun IlıcalıEbru Gündeş
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