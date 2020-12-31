İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

O Ses Türkiye konuğu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tv8’in en çok izlenenleri arasında olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri eğlenceli bir bölüm bekliyor. Hasan Can Kaya’nın konuk olduğu özel bölüm merakla bekleniyor. İsmi Exxen’le anılan Hasan Can Kaya kimdir? İşte detaylar...

31 Aralık 2020 Perşembe 19:23
O Ses Türkiye konuğu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Tv8’in en çok izlenenleri arasında olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri eğlenceli bir bölüm bekliyor. Hasan Can Kaya’nın konuk olduğu özel bölüm merakla bekleniyor. İsmi Exxen’le anılan Hasan Can Kaya kimdir? İşte detaylar...

Hasan Can Kaya kimdir?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989’da İstabul’da dünyaya geldi. Lisedeyken sürekli şakalar yapan ve bundan dolayı tepki alan Can Kaya daha sonra tiatroyla ilgilenmeye başladı.Hasan Can Kaya kısa bir süre senaristlik de yaptı.

1 Erkek 1 Kadın dizisinin senaristliği yapan Can Kaya buradan gelen tavsiyeyle de stand up’lık yapmaya başladı. Zamanlar izleyiciler tarafında sevilen gösterileri, arık onun asıl ii haline geldi ve senaristliği bıraktı.

Komedyenlik alanında ilerleyen Hasan Can Kaya Ocak 2020 yılında kendi projesi olan Konuşanlar adlı talk show’uyla youtube’da izleyiciler karşısına çıktı. Konuşanların İlk bölümü abonesiz yayınlandı ve henüz üçüncü ayında on milyon görüntülenmeye ulaştı. Konuşanlara devam eden Hasan Can Kaya farklı stand up projeleriyle izleyicilerin karşısına çıkmak istiyor.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenHasan Can KayaStand UpO Ses Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi Biricik karakterini kim canlandırıyor? Cemre Baysel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yılbaşını kutlamak günah mı, neden günah?
ÇGHB 2 Bülent Emrah Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye konuğu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Rüyada bulgur görmek ne anlama gelir anlamı ne?
O Ses Türkiye yılbaşı Cemal Can Seven kimdir, kaç yaşında, nereli?
ÇGHB 2 Şahin Irmak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Alev Alev dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Haminne karakteri kimdir?
28 Ekim resmi tatil mi, okullar, bankalar yarım gün tatil olacak mı?
Asgari ücrete 3 ayda bir ikramiye ödemesi meclis komisyonunda
Engin Eroğlu kimdir? Munzur Çayı’na düşen Engin Eroğlu bulundu mu? Engin Eroğlu'nun cesedine ulaşıldı!
27. Dönem POMEM 8 bin polis memuru alımı başvuruları başladı
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Ekim Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Sınavı sonuçları
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı ne? Özge Yağız oynadığı diziler
O Ses Türkiye yılbaşı İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli?
31 Aralık tekel bayileri açık mı, alkol satışı yasak mı? 31 Aralıkta alkol satışı kaça kadar?
Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımda oynuyor?
O Ses Türkiye yılbaşı Hande Erçel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.