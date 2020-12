O Ses Türkiye konuğu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tv8’in en çok izlenenleri arasında olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri eğlenceli bir bölüm bekliyor. Hasan Can Kaya’nın konuk olduğu özel bölüm merakla bekleniyor. İsmi Exxen’le anılan Hasan Can Kaya kimdir? İşte detaylar...

Hasan Can Kaya kimdir?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989’da İstabul’da dünyaya geldi. Lisedeyken sürekli şakalar yapan ve bundan dolayı tepki alan Can Kaya daha sonra tiatroyla ilgilenmeye başladı.Hasan Can Kaya kısa bir süre senaristlik de yaptı.

1 Erkek 1 Kadın dizisinin senaristliği yapan Can Kaya buradan gelen tavsiyeyle de stand up’lık yapmaya başladı. Zamanlar izleyiciler tarafında sevilen gösterileri, arık onun asıl ii haline geldi ve senaristliği bıraktı.

Komedyenlik alanında ilerleyen Hasan Can Kaya Ocak 2020 yılında kendi projesi olan Konuşanlar adlı talk show’uyla youtube’da izleyiciler karşısına çıktı. Konuşanların İlk bölümü abonesiz yayınlandı ve henüz üçüncü ayında on milyon görüntülenmeye ulaştı. Konuşanlara devam eden Hasan Can Kaya farklı stand up projeleriyle izleyicilerin karşısına çıkmak istiyor.