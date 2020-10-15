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O Ses Türkiye bu sene yok mu? TV8 O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Juri'den açıklama geldi!

TV8 ekranlarında izleyiciler ile buluşan ve sevilerek takip edilen O Ses Türkiye' den sıcak haberler gelmeye başladı. İddialara göre O Ses Türkiye bu sezonda ekranlarda olmayacak. Ekranlarda olmama sebebi ve jüri üyelerinin yaptığı açıklamalar ise izleyiciler tarafından merak edilmekte. İşte detaylar...

15 Ekim 2020 Perşembe 18:51
O Ses Türkiye bu sene yok mu? TV8 O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Juri'den açıklama geldi!
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve seyircilerin vazgeçilmez yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’ nin yeni sezonda gelmeyeceğine dair iddialar gündemi meşgul etmeye başladı.

 

Geçen dönemde Jüri üyeleri arasında Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz’ u bulunduran yarışama, ilk olarak gündeme Seda Sayan’ ın jüri üyeliğinden ayrılması ile gündeme gelmişti. Daha sonrasında ise bu habere sevilen yarışma O Ses Türkiye’ nin yeni sezonunda ekranlara gelmeyeceği iddiası eklendi.


Seyircilerin merakla beklemekte olduğu O Ses Türkiye’ nin bu sene yapılmamasının nedeni n covid-19 olduğu iddia edilmekte ama sevilen program ile ilgili, programın ve kanalın sahibi Acun Ilıcalı tarafından bir açıklama yapılmadı.

Seyirciler O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezon ile birlikte ekranlara gelip gelmeyeceğini merak etmekte lakin henüz kanaldan ve jüri üyeleri Hadise ve Murat Boz tarafından bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 15.10.2020 18:51
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