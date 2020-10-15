O Ses Türkiye bu sene yayınlanacak mı, yarışma iptal mi edildi? Beyaz'dan O Ses Türkiye açıklaması

Beyazıt Öztürk, jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye’nin bu yıl yapılmayacağını söyledi. Öztürk, korona virüs nedeniyle yarışmanın bu sene yapılmamasının kararlaştırıldığını açıkladı. Ünlü şovmen muhabirlerin yeni proje var mı sorusuna ise “insanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz” diyerek yanıt verdi.

İbrahim Büyükak ile şov programı

Karantina süreciyle ilgili de konuşan Öztürk, kendisinin de evde yemek yapanlardan olduğunu, güzel sarma yapmayı öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günler Bebek’te kameraların karşısına geçen Öztürk, İbrahim Büyükak ile yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Muhabirler yeni programı hatırlatmalarının üzerine ünlü komedyen, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

51 yaşındaki şovmen, bir şeyler yapacaklarını ancak en iyisini yapmak için uğraştıklarını söylerken, pandemi nedeniyle seyircisiz program yapıldığını için programların iptal olduğunu ifade etti ve her şeyin normale dönmesinin ardından konuşmanın daha kolay olacağını belirtti.