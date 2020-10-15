İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...

O Ses Türkiye bu sene yayınlanacak mı, yarışma iptal mi edildi? Beyaz'dan O Ses Türkiye açıklaması

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye’nin jürisi komedyen Beyazıt Öztürk, Baltalimanı’nda muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü komedyen yarışma hakkında şok açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2020 Perşembe 19:21
O Ses Türkiye bu sene yayınlanacak mı, yarışma iptal mi edildi? Beyaz'dan O Ses Türkiye açıklaması
Takip Et:

Beyazıt Öztürk, jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye’nin bu yıl yapılmayacağını söyledi. Öztürk, korona virüs nedeniyle yarışmanın bu sene yapılmamasının kararlaştırıldığını açıkladı. Ünlü şovmen muhabirlerin yeni proje var mı sorusuna ise “insanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz” diyerek yanıt verdi.


Karantina süreciyle ilgili de konuşan Öztürk, kendisinin de evde yemek yapanlardan olduğunu, güzel sarma yapmayı öğrendiğini de sözlerine ekledi.

İbrahim Büyükak ile şov programı

Geçtiğimiz günler Bebek’te kameraların karşısına geçen Öztürk, İbrahim Büyükak ile yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Muhabirler yeni programı hatırlatmalarının üzerine ünlü komedyen, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

51 yaşındaki şovmen, bir şeyler yapacaklarını ancak en iyisini yapmak için uğraştıklarını söylerken, pandemi nedeniyle seyircisiz program yapıldığını için programların iptal olduğunu ifade etti ve her şeyin normale dönmesinin ardından konuşmanın daha kolay olacağını belirtti.



Son Güncelleme: 15.10.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Beyazıt öztürkTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
O Ses Türkiye bu sene yayınlanacak mı, yarışma iptal mi edildi? Beyaz'dan O Ses Türkiye açıklaması
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ayrılan ve yeni gelen oyuncular! Dizi başrol oyuncusu değişti!
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinin Leyla'sı Pınar Ünsal'ın hayat hikayesi!
Yeni Hayat Gökçe kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Cengiz Tangör'un hayatı!
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2020 Harika düz saç örnekleri
Emekli maaşı promosyonu nasıl alınır? 2020 Emekli maaş promosyonu için hangi banka ne kadar veriyor?
Çukur dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukura yeni katılan oyuncular kimler?
Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Aralık 2019 AKS sınav sonuçları
Acil nakit para ihtiyacı olanlara TEB'den müjdeli haber! TEB düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı
Şehirlerarası yolculuk yapmak veya başka bir şehre gitmek için izin belgesi nasıl alınır?
Zuhal Topal'la Sofrada yeni sezon ne zaman başlayacak? FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölüm tarihi belli oldu!
2020 buzağı destekleri ne zaman yatacak?
Fatih Portakal YouTube kanalı yayınlarına başladı mı? Fatih Portakal youtube.com yayınları ne zaman başlıyor?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? ATV'nin sevilen dizisi için şok iddia
Zuhal Topal'la Sofrada 454. bölüm canlı yayın ve tekrarı izle Zuhal Topal'la Sofrada 15 Ekim 2020 Perşembe puan durumu!
Gerçeğin Peşinde 15 Ekim 2020 Perşembe günü 213. Bölüm canlı yayın ve tekrarı
Survivor Mert Öcal Kırmızı Oda dizisi kadrosuna mı dahil mi oluyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.