O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünün konukları kimler?

2020 yılında koronavirüs salgını sebebiyle düzenlenmeyen O Ses Türkiye, yılbaşında özel bölümüyle seyirci ile buluşacak. Uzun seneler yılbaşı geceleri TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, bu yılbaşıda birbirinden ünlü konukları ile seyircilere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yapacağı programda jüri olarak Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk bulunacak. Programda şarkı söyleyecek ünlü konukların isimleri de belli oldu.

O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel konukları kimler?

O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde konuk olacak ünlü isimler şöyle;

-Demet Özdemir

-İbrahim Çelikkol

-Hande Erçel

-Kerem Bürsin

-Ezgi Mola

-Ayça Ayşin Turan

-Enis Arıkan

-Hakan Çalhanoglu