O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı akşamında Yılbaşı özel bölümü ile ekranlarda olacak. Yarışmanın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00’da yayınlanacak olan bölümünde jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Hadise ve Murat Boz yer alacak.

Her yıl olduğu gibi bu yılda sevilen ünlü sanatçılar O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında konuk olarak yer alacak

O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel Konukları Kimler?

Demet Özdemir

İbrahim Çelikkol

Kerem Bürsin

Hande Erçel

Ezgi Mola

Ayça Ayşin Turan

Enis Arıkan

Miray Daner

Hakan Çalhanoğlu