O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı akşamında Yılbaşı özel bölümü ile ekranlarda olacak. Yarışmanın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00’da yayınlanacak olan bölümünde jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Hadise ve Murat Boz yer alacak.
Her yıl olduğu gibi bu yılda sevilen ünlü sanatçılar O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında konuk olarak yer alacak
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel Konukları Kimler?
Demet Özdemir
İbrahim Çelikkol
Hande Erçel
Ezgi Mola
Ayça Ayşin Turan
Enis Arıkan
Miray Daner
Hakan Çalhanoğlu
Son Güncelleme: 30.12.2020 15:02