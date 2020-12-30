İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu

O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı özel bölümünde konuklar belli oldu. Programda jüri üyeleri olarak ise Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Hadise ve Murat Boz isimleri yer alacak. Bu seneki yarışmada Seda Sayan yerini Ebru Gündeş alacak.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:02
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Takip Et:

Ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı akşamında Yılbaşı özel bölümü ile ekranlarda olacak. Yarışmanın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00’da yayınlanacak olan bölümünde jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Hadise ve Murat Boz yer alacak.

Her yıl olduğu gibi bu yılda sevilen ünlü sanatçılar O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında konuk olarak yer alacak

O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel Konukları Kimler?

Demet Özdemir

İbrahim Çelikkol

Kerem Bürsin

Hande Erçel

Ezgi Mola

Ayça Ayşin Turan

Enis Arıkan

Miray Daner

Hakan Çalhanoğlu



Son Güncelleme: 30.12.2020 15:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Osestürkiye2021Yılbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?

Popüler Haberler

Alev Alev 31 Aralık'ta neden yok?
Ziraat Bankası aylık 457 TL taksitle 5 bin TL tüketici kredisi vereceğini duyurdu
Netflix 50m2 tanıtım fragmanı yayınlandı
2021 yılında Bekçi alımı ne zaman gelecek? Bekçi alımı askerlik şartı kalkacak mı?
TRT 2021 yılbaşı programı
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko sevgili mi? Ersin Düzen itiraf etti!
Müge Anlı'da aranan Gülsüm Doğan bulundu mu?
Ptt kargo cumartesi kaça kadar dağıtım yapıyor? 2020 Ptt kargo cumartesi kaçta açılıyor?
MasterChef Türkiye büyük final tarihi belli oldu mu, ne zaman?
31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma hastaneler, marketler, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı?
Şivlilik ne zamandır? 2020 Şivlilik hangi güne denk geliyor? 2020 Şivlilik tarihi
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sınav notu, sınav tarihi, başarı ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? E-okul VBS öğrenci işleri giriş
Çukur Cumali kurtulacak mı?
KYK burs/kredi Aralık 2019 ödemeleri ne zaman yatar?
Çiftçiye 100 Bin TL faizsiz tarım hayvancılık kredisi başvuru şartları ve kredi kullanım detayları
Acemi Anneler dizisi Cenk karakterini kim canlandırıyor? Ege Semih Erken kimdir?
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay yaşı ve oynadığı diziler
31 Aralık 2020 yılbaşında hangi programlar yayınlanacak?
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Bugün kimin maçı var? TV 30 Aralık 2020 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Acemi Anneler dizisinde Murat karakterine Tolga Akman hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.