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O Ses Türkiye 2021 Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı programı konuğu Sinan Güleryüz Kimdir? Sinan Güleryüz nerede eğitim almıştır? Sinan Güleryüz kimle evlidir? Sinan Güleryüz kaç yaşındadır? Herkes O Ses Türkiye yılbaşı programına konuk olacak olan Sinan Güleryüz herkes tarafından merakla araştırılıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:34
O Ses Türkiye 2021 Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli?
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O Ses Türkiye Yılbaşı Programına Konuk Olacak Olan Sinan Güleryüz Kimdir?

2021 yılının ilk gününde düzenlenecek olan O Ses Türkiye yılbaşı programına katılacak olan Sinan Güleryüz herkes tarafından merakla araştırılıyor. O Ses Türkiye programı izleyenlerine çok keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Herkes Sinan Güleryüz’ün kim olduğunu ve nereli olduğunu hakkında herşeyi araştırmaya başladı.

Sinan Güleryüz Kimdir?

Sinan Güleryüz, 1986 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Güleryüz Selanik göçmenidir. Eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamlamıştır. Burada eğitimini bitirmesinin ardından profesyonel sporcu olarak çalışmaya başlamış ve boks ile voleybol alanlarında milli sporculuk yapmıştır. Milli sporculuk kariyerini bırakarak sporculuğu bırakmış ve İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da bir çok müzik eğitimleri alarak O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştır. Burada ünlenen Güleryüz, şimdi müzik kariyerinde devam ediyor.

İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modelliği yapmıştır. Sinan Güleryüz eşi Özge Özder ile yapmış olduğu Senle Ben ve Biz Bize şarkılarıyla ödüller almayı başarmıştır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:34
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O Ses Türkiye Sinan GüleryüzÖzge Özder2021Tv8O Ses Türkiye Konuğu
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