O Ses Türkiye 2021 Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye Yılbaşı Programına Konuk Olacak Olan Sinan Güleryüz Kimdir?
2021 yılının ilk gününde düzenlenecek olan O Ses Türkiye yılbaşı programına katılacak olan Sinan Güleryüz herkes tarafından merakla araştırılıyor. O Ses Türkiye programı izleyenlerine çok keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Herkes Sinan Güleryüz’ün kim olduğunu ve nereli olduğunu hakkında herşeyi araştırmaya başladı.
Sinan Güleryüz Kimdir?
İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modelliği yapmıştır. Sinan Güleryüz eşi Özge Özder ile yapmış olduğu Senle Ben ve Biz Bize şarkılarıyla ödüller almayı başarmıştır.
Son Güncelleme: 31.12.2020 19:34