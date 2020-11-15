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O Ses Türkiye 2020 ne zaman yayınlanacak?

Uzun senelerdir TV 8 ekranlarında izleyicileri ile buluşan ses yarışması O Ses Türkiye'nin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Ses yarışmasının ilerleyen dönemde yayınlanmaya başlayacağı düşünülürken sürpriz üç ismin birlikte Pişti programını ortaya koyabilecekleri de iddia edildi...

15 Kasım 2020 Pazar 21:42
O Ses Türkiye 2020 ne zaman yayınlanacak?
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından her sene büyük bir ilgi ile takip edilen O Ses Türkiye yarışmasıyla ilgili araştırmalar başladı. Uzun senelerdir televizyon ekranlarındaki yerini alan ve reyting rekorları kıran O Ses Türkiye yarışmasının yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

O Ses Türkiye Ne Zaman Başlayacak?

TV 8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre, kanalda halihazırda yayınlanmakta olan Masterchef programının reytinglerinin son derece iyi olması nedeniyle O Ses Türkiye için kısa vadede bir çalışma olmayacağını ifade etti. Ancak ilerleyen dönemde Masterchef’in sezon finaline gitmesiyle birlikte O Ses Türkiye’nin yeniden TV8 ekranlarındaki yerini alması bekleniyor.

Yeni Program Pişti Gündeme Geldi


Son olarak TV 8 kanalında Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak’ın yer alacağı Pişti programının yayınlanacağına yönelik iddialar ortaya kondu. Henüz kesin bilgiler yer almasa bile bu üçlünün ilerleyen dönemde birlikte bir program yapabilecekleri ifade ediliyor.

Diğer yandan ünlü şarkıcı Hadise’nin de farklı bir program ile TV 8 ekranlarındaki yerini alacağı öne sürülüyor.



Son Güncelleme: 15.11.2020 21:42
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Anahtar Kelimeler:
TV 8Acun IlıcalıO Ses TürkiyePiştş-iHadise
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