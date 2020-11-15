O Ses Türkiye 2020 ne zaman yayınlanacak?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından her sene büyük bir ilgi ile takip edilen O Ses Türkiye yarışmasıyla ilgili araştırmalar başladı. Uzun senelerdir televizyon ekranlarındaki yerini alan ve reyting rekorları kıran O Ses Türkiye yarışmasının yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilenler arasında yer alıyor.
O Ses Türkiye Ne Zaman Başlayacak?
TV 8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre, kanalda halihazırda yayınlanmakta olan Masterchef programının reytinglerinin son derece iyi olması nedeniyle O Ses Türkiye için kısa vadede bir çalışma olmayacağını ifade etti. Ancak ilerleyen dönemde Masterchef’in sezon finaline gitmesiyle birlikte O Ses Türkiye’nin yeniden TV8 ekranlarındaki yerini alması bekleniyor.
Yeni Program Pişti Gündeme Geldi
Diğer yandan ünlü şarkıcı Hadise’nin de farklı bir program ile TV 8 ekranlarındaki yerini alacağı öne sürülüyor.