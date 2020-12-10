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o ses rap yarışmasına başvuru nasıl yapılır? o ses rap yarışması başvuruları!

Sevilen yarışma O Ses Türkiyenin yanına bir de O Ses Rap yarışmasının geleceğiını duyuran Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra O Ses Rap için geri sayım başladı. Yarışmacı olmak isteyen kişiler de başvuru yollarını aramaya başladı. Merak ettiğiniz her şeyi sizler için araştırdık...

10 Aralık 2020 Perşembe 21:17
o ses rap yarışmasına başvuru nasıl yapılır? o ses rap yarışması başvuruları!
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O Ses Rap Yarışmasına Başvuru Nasıl Yapılır? O Ses Rap Yarışması Başvuruları!

Herkesin merakla beklediği O Ses Türkiye programına bu yıl yeni bir versiyon daha ekleniyor. Seyircide büyük heyecan yaratan bu açıklama ile birlikte yarışmacılar da aynı heyecanla başvuruları araştırmaya başladı. İşte merak edilen her şey...

O Ses Rap İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

TV8 ekranlarının yıldız programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışmasının yanına programın rap versiyonunun da yakında başlayacağını Acun Ilıcalı duyurdu. Başvurular da bu açıklamayla beraber başladı. Merakla beklenen yarışmada jürilerin kim olacağı halen sırrını koruyor.

O Ses Rap Başvurusu

Heyecanla beklenen yarışmanın başvuruları pandemi sebebiyle online yapılacak. Başvuru ekranınan www.tv8basvuru.com adresini kullanarak ulaşabilirsiniz.

Acun Medya’dan halen resmi bir açıklama gelmemesine rağmen jüri koltuklarına Ceza ve Sagopa Kajmer’in oturacağına dair iddialar ortaya atıldı.



Son Güncelleme: 10.12.2020 21:17
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Anahtar Kelimeler:
O Ses RapO Ses Rap Başvuru
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