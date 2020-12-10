O Ses Rap Yarışmasına Başvuru Nasıl Yapılır? O Ses Rap Yarışması Başvuruları!

Herkesin merakla beklediği O Ses Türkiye programına bu yıl yeni bir versiyon daha ekleniyor. Seyircide büyük heyecan yaratan bu açıklama ile birlikte yarışmacılar da aynı heyecanla başvuruları araştırmaya başladı. İşte merak edilen her şey...

O Ses Rap İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

O Ses Rap Başvurusu

TV8 ekranlarının yıldız programlarından biri olan O Ses Türkiye yarışmasının yanına programın rap versiyonunun da yakında başlayacağını Acun Ilıcalı duyurdu. Başvurular da bu açıklamayla beraber başladı. Merakla beklenen yarışmada jürilerin kim olacağı halen sırrını koruyor.

Heyecanla beklenen yarışmanın başvuruları pandemi sebebiyle online yapılacak. Başvuru ekranınan www.tv8basvuru.com adresini kullanarak ulaşabilirsiniz.

Acun Medya’dan halen resmi bir açıklama gelmemesine rağmen jüri koltuklarına Ceza ve Sagopa Kajmer’in oturacağına dair iddialar ortaya atıldı.