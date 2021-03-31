İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

O Adam Oldun Mu başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği O Adam Oldun Mu başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 31 Mart 2021 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 04:29
O Adam Oldun Mu başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Takip Et:

O Adam Oldun Mu yarışmasına başvuru formuyla nasıl katılırım? Exxen platformunda 2021'in başlarında yayına başlayacak yeni bir yarışma programı çıkacak. Exxen platformunda yayınlanacak yarışma hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. O Adam Oldun Mu yarışması başvuru formunu, yarışmaya nasıl katılım yapılacağı araştırılmaya devam ediliyor.

O Adam Oldun Mu Yarışması Başvuru Formu

Exxen’de yayınlanacak olan yarışmayı Ali Biçim ve Mesut Can Tomay sunacak. Sosyal medya fenomeni Ali Biçim ve Mesut Can Tomay, kendileri gibi olan YouTube yıldızlarını yarışmaya katılmaya davet ediyor. Bu yarışmaya katılan YouTube fenomeni, Türkiye’nin yeni YouTube yıldızı olabilir.

O Adam Oldun mu Yarışması Başvuru Katılım Şartları

O Adam Oldun Mu yarışmasına katılmak için YouTube'da videonuz ve takipçi sayınız olması gerekebilir. YouTube kullanıcıları Ali Biçim ve Mesut Can Tomay programın sunucuları olacak. Yarışma içeriğinde YouTube kanalı olan youtuberlar rekabet edecek. Yarışmada Türkiye'deki en iyi YouTuber yıldızını seçilecek.

O Adam Oldun mu Yarışması Ödülü Nedir?

O Adam Oldun Mu Yarışması 2021'in başlarında Exxen’de yayınlanmaya başlayacak. O Adam Oldun Mu yarışmasının ödülü açıklanmasa da 10.000 TL olduğunu düşünüyoruz. Elbette bu ödül haftada bir ise böyle olacak.

O Adam Oldun mu Yarışması Formatı Nedir, Nasıl Bir Yarışma

O Adam Oldun Mu yarışması Exxen üzerinden yayın hayatına başlayacak ve Türkiye'nin en iyi YouTube yıldızını seçecek. Etkili YouTuberların veya YouTuber olmak isteyenlerin, takipçileri ve YouTube videoları beğeni sayısı için yarışacağı O Adam Oldun Mu yarışmasına katıldıktan sonra iyi bir beğeni sayısına sahip olmalısınız.



Son Güncelleme: 31.03.2021 04:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YoutuberMesut Can TomayAli BiçimO Adam Oldun MuAcun IlıcalıExxen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe Günü neden diskalifiye oldu?
Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe Günü neden diskalifiye oldu?
Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni sezon onayını aldı
Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni sezon onayını aldı
Netflix Vincenzo 2. sezon ne zaman çıkacak , yeni sezon olacak mı?
Netflix Vincenzo 2. sezon ne zaman çıkacak , yeni sezon olacak mı?
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan ölüyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan ölüyor mu?
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve diğer içerikler
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve diğer içerikler

Popüler Haberler

O Adam Oldun Mu başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
İnstagram reels uygulaması nedir? Instagram reels video nasıl yüklenir?
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Türkan Hanımın Konağı nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizisi çekim yeri
Netflix izleme geçmişi nasıl temizlenir, nasıl silinir?
Tarihte bugün 31 Mart günü neler oldu?
Altın ne kadar oldu? 31 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 31 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 31 Mart 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 31 Mart 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Kahve Falında P harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcumu ödemedim, ne olacak?
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2021 Boşanma dilekçesi nereden alınır?
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır kimdir, nereli yaşı kaç?
Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe Günü neden diskalifiye oldu?
2021 Ramazan ayın kaçında başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak?
Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni sezon onayını aldı
31 Mart 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
Kanal 7 canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.