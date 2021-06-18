Nurullah Celebi kimdir? Nurullah Çelebi'nin görev aldığı dizi ve filmler

Son dönemlerde görev aldığı sinema filmleri ile gündeme gelmeye devam eden tecrübeli oyuncu Nurullah Çelebi merak edilmeye devam ediyor. 2007 yılında başladığı oyunculuk serüveninde başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmektedir.

Nurullah Çelebi kimdir?

1965 yılında dünyaya gelen Çelebi, 1.58 boyunda ve 95 kilodur. Düzce Ticaret Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesinde eğitim alan Çelebi, Galatasaray Türk Telekom Stadyumu reklam filminde Cem Yılmaz ile adından söz ettirdikten sonra Şahan Gökbakar’ın başrolü ve yapımcısı olduğu Recep İvedik filminde görev almıştır.

Nurullah Çelebi dizileri

2014 – Bir Yusuf Masalı

2008 – İpsiz Recep – Nurullah

2007 – Küçük Adımlar

Nurullah Çelebi filmleri

2019 – Hayatta Olmaz – 2019

2017 – Recep İvedik 5 (Nurullah)

2014 – Recep İvedik 4 (Nurullah)