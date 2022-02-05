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Nurinisa Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Nurinisa Yıldırım, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Nurinisa Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:57
Nurinisa Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Nurinisa Yıldırım, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Nurinisa Yıldırım, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Nurinisa Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Nurinisa Yıldırım Biyografisi

Kendisi 1 Ocak 1948 senesinde dünyaya geldi. 73 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok izlenen Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisindeki Dudu Hatun karakteriyle akıllara kazındı. Tunceli’de doğdu.

Nurinisa Yıldırım Oynadığı Yapımlar

  • Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan
  • Oğul
  • Sonsuz
  • Kış Masalı
  • Bıçak Sırtı
  • Saklı Yüzler
  • Hayırdır İnşallah
  • Esir Kalpler
  • Seher Vakti
  • Hayalet
  • Lola + Bilidikid
  • Kaç Para Kaç
  • Karanlık Sular
  • Mavi Sürgün
  • A Ay
  • Yorgun Savaşçı  


Son Güncelleme: 05.02.2022 15:57
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Anahtar Kelimeler:
Nurinisa YıldırımMuhteşem Yüzyıl Kösem
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