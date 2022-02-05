Nurinisa Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Nurinisa Yıldırım Biyografisi

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Nurinisa Yıldırım, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Nurinisa Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Kendisi 1 Ocak 1948 senesinde dünyaya geldi. 73 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok izlenen Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisindeki Dudu Hatun karakteriyle akıllara kazındı. Tunceli’de doğdu.

Nurinisa Yıldırım Oynadığı Yapımlar