Nurinisa Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Nurinisa Yıldırım Biyografisi
Kendisi 1 Ocak 1948 senesinde dünyaya geldi. 73 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok izlenen Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisindeki Dudu Hatun karakteriyle akıllara kazındı. Tunceli’de doğdu.
Nurinisa Yıldırım Oynadığı Yapımlar
- Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan
- Oğul
- Sonsuz
- Kış Masalı
- Bıçak Sırtı
- Saklı Yüzler
- Hayırdır İnşallah
- Esir Kalpler
- Seher Vakti
- Hayalet
- Lola + Bilidikid
- Kaç Para Kaç
- Karanlık Sular
- Mavi Sürgün
- A Ay
- Yorgun Savaşçı
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:57