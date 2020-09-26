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Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak

Nuri Bilge Ceylan'ın çalışmalarını sürdürdüğü Kuru Otlar Üstüne filminin çıkış tarihi belli oldu. Ceylan'ın yeni projesi Kuru Otlar Üstüne 2022 yılında yayınlanacak.

26 Eylül 2020 Cumartesi 14:14
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
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Son olarak Ahlat Ağacı filmini izleyicilere sunan usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi belli oldu. Nuri Bilge Ceylan 2018 yılında Ahlat Ağacı filminin ardından sinemaya bir süre ara vermişti. Usta yönetmen yeni projesi Kuru Otlar Üstüne filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.


Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne filmiyle ilgili çalışmalara başladığı bu yılın başında öğrenilmişti. Kuru Otlar Üstüne filmi ‘12 Punto TRT Senaryo Günleri’ yarışmasında ‘Ustaya Saygı Ortak Yapım Ödülü’nü’ kazandı. Film daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2 Milyon TL’lik yapım desteği almayı başardı.

Ioncinema tarafından yapılan haberde Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne filmini 2022 yılında izleyicilerle buluşturacağı ifade edildi. Kuru Otlar Üstüne filminin Ceylan’ın Zeynep Atakan ortaklığını sonlandırmasından sonraki ilk filmi olacak.

 



Son Güncelleme: 26.09.2020 14:14
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Anahtar Kelimeler:
Nuri Bilge CeylanKuru Otlar ÜstüneSinema
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