Nurdan Paksoy kimdir, kaç yaşındadır? Nurdan Paksoy nerelidir?

1 Ocak 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuştur ama aslen Kahramanmaraş’lıdır. Nurdan Paksoy, beyaz perdenin lastik kızı olarak bilinen Nurdan Paksoy oyunculuk yaparken aynı zamanda sporla da uğraşmaktadır. 2018 yılında El-Ummar korku filminde rol alan Nurdan Paksoy 2019 yılında da Kulyas Lanetin Bedeli korku filminde yer almıştır. Spordan kazandığı esnekliği filmlerde de kullanan Nurdan Paksoy basketbol ve voleybol oynamıştır. Bu sayede balerin olan Nurdan Paksoy binicilik, dövüş sporları ve silah kullanma konularında eğitimler almıştır. Kişilerin kendilerini özel yetenekleri konusunda geliştirmesi gerektiğine inanan Paksoy yakın zamanda kendi filmlerini çekeceğini ve muhteşem bir geri dönüş yapacağını söylemiştir.