İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Nurdan Paksoy kimdir, kaç yaşındadır? Nurdan Paksoy nerelidir?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Nurdan Paksoy merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Nurdan Paksoy hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

03 Haziran 2021 Perşembe 11:27
Nurdan Paksoy kimdir, kaç yaşındadır? Nurdan Paksoy nerelidir?
Takip Et:

Nurdan Paksoy 1 Ocak 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuştur ama aslen Kahramanmaraş’lıdır. Nurdan Paksoy, beyaz perdenin lastik kızı olarak bilinen Nurdan Paksoy oyunculuk yaparken aynı zamanda sporla da uğraşmaktadır. 2018 yılında El-Ummar korku filminde rol alan Nurdan Paksoy 2019 yılında da Kulyas Lanetin Bedeli korku filminde yer almıştır. Spordan kazandığı esnekliği filmlerde de kullanan Nurdan Paksoy basketbol ve voleybol oynamıştır. Bu sayede balerin olan Nurdan Paksoy binicilik, dövüş sporları ve silah kullanma konularında eğitimler almıştır. Kişilerin kendilerini özel yetenekleri konusunda geliştirmesi gerektiğine inanan Paksoy yakın zamanda kendi filmlerini çekeceğini ve muhteşem bir geri dönüş yapacağını söylemiştir. 

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 11:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nurdan PaksoyNurdan Paksoy Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yakışıklı oyuncu Umut Ekrem Danler kimdir?
Yakışıklı oyuncu Umut Ekrem Danler kimdir?
Deniz Gül Demirbilek kimdir? Nerelidir? Deniz Gül Demirbilek kaç yaşındadır?
Deniz Gül Demirbilek kimdir? Nerelidir? Deniz Gül Demirbilek kaç yaşındadır?
Benim Adım Melek Mithat kimdir? Saim Güveloğlu kimdir?
Benim Adım Melek Mithat kimdir? Saim Güveloğlu kimdir?
Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?
Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?

Popüler Haberler

Nurdan Paksoy kimdir, kaç yaşındadır? Nurdan Paksoy nerelidir?
Milletvekili maaşları ne kadardır? Haziran 2021
Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimleri zorunlu mu?
KÇÖ yattı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Okul karneleri ne zaman verilecek? MEB 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak?
Türkan Hanım’ın Konağı 188. bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti TRT 1
İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı alma şartları 2021
3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
Yakışıklı oyuncu Umut Ekrem Danler kimdir?
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
Benim Adım Melek Mithat kimdir? Saim Güveloğlu kimdir?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Breaking Bad 6. sezon için onay aldı mı? Breaking Bad 6. sezon ne zaman başlayacak?
AGİ ödemesi kimlere veriliyor? 2021 Asgari geçim indirimi destek şartları
3 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
Bugün kimin maçı var? 3 Haziran 2021 Perşembe TV'de spor ekranı
Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?
Açık Öğretim lisesi bitirmek için kaç kredi gerekiyor? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.