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Nur Erkul kimdir, nerede doğmuştur? Nur Erkul evli mi? Nur Erkul kaç yaşında?

Nur Erkul kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Nur Erkul’un hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:54
Nur Erkul kimdir, nerede doğmuştur? Nur Erkul evli mi? Nur Erkul kaç yaşında?
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Nur Erkul kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Nur Erkul’un hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Nur Erkul kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Nur Erkul’un yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Nur Erkul aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Nur Erkul 17 Nisan 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun olmuştur. Ali Ayşe’yi seviyor isimli dizide Ayşe karakteriyle kameraların karşısına geçen Nur Erkul, Kılıç Günü ve Ay Tutulması dizilerinde oynadığı karakterlerle tanımaya başlamıştır. Son olarak Acil Servis dizisinde Zeynep Hemşire karakterine hayat veren Nur Erkul Bursa’da doğmuştur.

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:54
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Anahtar Kelimeler:
Nur ErkulKimdirHayatıFilmDizi
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