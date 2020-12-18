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NTV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? NTV canlı izleme linki

NTV frekans bilgileri nedir? NTV polarizasyon bilgileri nedir? NTV uydu sembol oranı nedir? NTV kanalının uydudaki fec değeri nedir? NTV canlı yayın linki nedir? Herkes NTV kanalının uydu bilgilerinin neler olduğunu ve NTV kanalının nasıl canlı izleneceğini araştırıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 20:42
NTV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? NTV canlı izleme linki
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NTV Kanalı Frekans Bilgileri Nedir? NTV Kanalının Türksat Uydu Frekans, Polarizasyon, Sembol Oranı Ve Fec Değerleri Neler? NTV Kanalı Nasıl Canlı İzlenir?

Herkes televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini bilmek istediğinden dolayı NTV kanalının frekans bilgilerini, Fec değerini, sembol oranını ve polarizasyonunu araştırıyor.

Bazı belirli kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklı olabiliyor. Bazen de  bütün uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallara ulaşılabiliyor. Bunun yanında NTV kanalının frekansının numaraları ve değerleri merakla araştırılıyor.,

Türksat frekans listesi tüm kanallar - Türksat 4A uydu frekansı listesi ve 42e ayarları ile otomatik arama - Son Dakika Haberler

NTV Kanalı Frekans Bilgileri Nedir?

  • Uydusu: Türksat 4A
  • Lokasyonu: 42 ° Doğu
  • Alış Frekansı: 12.015 MHz
  • Polarizasyonu: Yatay (H)
  • Sembol Hızı: 27.500 Ksym/s
  • FEC değeri: 5/6

NTV Kanalının Canlı Yayını Nasıl İzlenir?

NTV kanalını intenetten canlı olarak izlemek için https://www.ntv.com.tr/canli-yayin/ntv linkine tıklayarak ulaşmak mümkündür.



Son Güncelleme: 18.12.2020 20:42
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NTV Uydu BilgileriNTV Canlı YayınNTV PolarizasyonNTV Frekans
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