NTV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? NTV canlı izleme linki

NTV Kanalı Frekans Bilgileri Nedir? NTV Kanalının Türksat Uydu Frekans, Polarizasyon, Sembol Oranı Ve Fec Değerleri Neler? NTV Kanalı Nasıl Canlı İzlenir?

Herkes televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini bilmek istediğinden dolayı NTV kanalının frekans bilgilerini, Fec değerini, sembol oranını ve polarizasyonunu araştırıyor.

Bazı belirli kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklı olabiliyor. Bazen de bütün uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallara ulaşılabiliyor. Bunun yanında NTV kanalının frekansının numaraları ve değerleri merakla araştırılıyor.,

NTV Kanalı Frekans Bilgileri Nedir?

Uydusu: Türksat 4A

Lokasyonu: 42 ° Doğu

Alış Frekansı: 12.015 MHz

Polarizasyonu: Yatay (H)

Sembol Hızı: 27.500 Ksym/s

FEC değeri: 5/6

NTV Kanalının Canlı Yayını Nasıl İzlenir?

NTV kanalını intenetten canlı olarak izlemek için https://www.ntv.com.tr/canli-yayin/ntv linkine tıklayarak ulaşmak mümkündür.