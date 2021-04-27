Sosyal medya da gündeme gelen Nomadland filmi birçok başarılara ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz günlerde Oscar ödül töreninde 3 ödül alarak gözleri üzerine çekmeyi başardı. Ödüllere doyamayan film 11 Eylül 2020’de ilk ödülü olan Altın Aslan’ kazanarak Venedik Film Festivali’nde herkesin gözlerini üzerine çekti. Ödüllerden ödüllere koşan Nomadland, Toronto Uluslararası Film Festivali’nde Halkın Seçimi Ödülü’ne laik görüldü. 4 Aralık 2020’de bir hafta olarak ayarlanan sınırlı yayın seçimini kullanarak Searchlight Pictures tarafından 29 Ocak 2021’de Amerika Birleşik Devletleri’nde IMAX sinemalarında seyircilerle buluşmaya hak kazandı. Herkesin dilinde dolaşan Nomadland sevilen platform olan Netflix’te var mı? Soruları çoğalırken oyuncu kadrosu da merak edilen film izlenmeleriyle dillerde dolanmaya devam ediyor.

Nomadland nereden izlenir?

Film oyuncu kadrosu ile göz doldururken yapımını Frances Mcdormand’ın üstlendiği de biliniyor. Herkesin merak ettiği sorulardan birisi olan nereden izleyebiliriz sorusuna cevap olarak; Amazon Prime Video, HBO Max ve Netflix platformlarından da film henüz gösterime açılmamıştır. Ülke geneli başarılı filmlere ulaşmak bizi epeyce zorluyor olması da gözlerden kaçırılmıyor.

Yapım şirketi tarafından verilen karara göre Nomadland filmi sadece Hulu platformunda izleyicilere açık. Diğer film, dizi izleyebildiğimiz platformlar tarafından Oscar ödülüne laik görülen filmi satın alıp almayacakları hakkında bilgiye sahip değiliz.

3 Oscar birden kazandı

Geçtiğimiz günlerde 93. Ödül töreni gerçekleşen Oscar ödüllerinde en gözde yapım Nomadland oldu. 3 dalda ödül alması halinde 6 dalda da aday gösterilmesi gözlerden kaçmadı. Aldığı ödüller ise ; En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu dallarında gerçekleşti. Nomadland’a olan ilgi ödüllerin artması ile çoğalıyor. The Father filminde göstermiş olduğu yeteneği ile Anthony Hopkins en iyi erkek oyuncu seçildi. Frances Mcdormand ise en iyi kadın oyuncu ödülüne laik görüldü.

Asya kökenli Chloe Zhao, birçok film ve dizide adını duyurduğu gibi gündemin filmi olan Nomadland’ın da yapımını üstlenerek Oscar da ödüle hak kazandı. Chole, 93 yıllık Oscar Ödüllerinin yapıldığı törende en iyi yönetmen ödülünü alarak adını duyurdu. Bunun yanı sıra da ödülü alan ikinci kadın olarak da bahsedildi.

Nomadland konusu nedir?

Yeteneğini ödüllerle taçlandıran Chole Zhao’nun senaryosunu yazması ve yapımcılığını üstlendiği film olan Nomadland 2020 Amerikan drama filmidir. Oscar da en iyi kadın ödülünü alarak adını duyuran Frances Mcdormand’ın filmde ki rolü ise kocasının ölümünden sonra yaşamanın devam ettirdiği yer olan Neva’dan ayrılarak evsiz kalmayı göze alıp Amerika Birleşik Devletleri’ni gezen bir kadın oldu. Bunun yanı sıra yardımcı rolde bulunan David Strathain’in yanında gerçek hayatta bulunan göçebe Linda Mayıs, Swankie ve Bob Wells’i kendilerinin hayal ederek hazırladıkları olarak da gösteriliyor. Birço filmin de olduğu gibi Nomadland da Jessica Bruder tarafından kağıda dökülen 2017 senesinde tamamen gerçek olan film Survşvşng America in the Twenty-First Century adlı kitabından esinleniyor.

Nomadland oyuncu kadrosu

Frances McDormand - Fen

David Strathain - Dave

Linda Mayıs - Linda Mayıs

Charlene Swankie - Swankie

Bob Wells - Bob

Derrick Janis - Victor

Peter Spears - Peter

CatClifford - Cat