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Nöbetçi filmi oyuncuları ve konusu - Sentinelle konusu ve oyuncuları

Nöbetçi orijinal ismi ile Sentinelle filmi Netflix'e yeni eklenen filmler arasında yer alıyor. Film kız kardeşinin intikamını almak için her yola başvuran bir Fransız askerin hikayesini konu ediniyor.

16 Nisan 2021 Cuma 01:20
Nöbetçi filmi oyuncuları ve konusu - Sentinelle konusu ve oyuncuları
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Netflix’e gelen yeni yapımlardan birisi olarak karşımıza Nöbetçi filmi çıkıyor. Orijinal ismi Sentinelle olan filmin yönetmen koltuğunda Julien Leclercq oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Olga Kurylenko, Marlyn Lima, Martin Swabey ve Blaise Afonso gibi isimler yer alıyor.

Fransız yapımı olan film Netflix orijinal yapımı bir aksiyon filmi. Filmin süresi ise 80 dakika olarak karşımıza çıkıyor.

Nöbetçi (Sentinelle) konusu nedir?

Film kız kardeşi saldırıya uğrayan bir askerin kız kardeşine saldıran kişiyi arama hikayesini anlatıyor. Fransız ordusunda tercüman olarak görev yapan Klara, Sentinel Operasyonu’nu için ailesi ile birlikte Nice’e gider. Kız kardeşi Tania’nın bir gece kulübünde saldırıya uğramasının ardından bu saldırının intikamını almaya karar veren Klara, intikam ateşi ile saldırıya geçer.



Son Güncelleme: 16.04.2021 01:20
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Anahtar Kelimeler:
NöbetçiNetfix
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