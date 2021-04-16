Nöbetçi filmi oyuncuları ve konusu - Sentinelle konusu ve oyuncuları

Netflix’e gelen yeni yapımlardan birisi olarak karşımıza Nöbetçi filmi çıkıyor. Orijinal ismi Sentinelle olan filmin yönetmen koltuğunda Julien Leclercq oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Olga Kurylenko, Marlyn Lima, Martin Swabey ve Blaise Afonso gibi isimler yer alıyor.

Nöbetçi (Sentinelle) konusu nedir?

Fransız yapımı olan film Netflix orijinal yapımı bir aksiyon filmi. Filmin süresi ise 80 dakika olarak karşımıza çıkıyor.

Film kız kardeşi saldırıya uğrayan bir askerin kız kardeşine saldıran kişiyi arama hikayesini anlatıyor. Fransız ordusunda tercüman olarak görev yapan Klara, Sentinel Operasyonu’nu için ailesi ile birlikte Nice’e gider. Kız kardeşi Tania’nın bir gece kulübünde saldırıya uğramasının ardından bu saldırının intikamını almaya karar veren Klara, intikam ateşi ile saldırıya geçer.