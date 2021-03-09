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Nöbetçi Film konusu, yorum ve incelemesi

Netflix filmleri arasında yer alan Nöbetçi 5 Mart tarihi ile dijital platform ekranlarında kendini gösterdi. Netflix ’in orijinal filmleri arasında yer alan Fransa yapımlı aksiyon türündeki film konusu, yorumu ve incelemesi haberimizde…

09 Mart 2021 Salı 12:21
Nöbetçi Film konusu, yorum ve incelemesi
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5 Mart 2021 tarihinde yayınlanan film, dijital platform Netflix’te vizyona girdi. Aksiyon türündeki film kaliteli senaryoları ile izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. 80 dakika süren film oldukça gerilim dolu anlara olanak sağlıyor.

Yönetmen koltuğunda Julien Leclercq olduğu ‘Nöbetçi’ filmde yer alan ‘Klara’ isimli bir kadının filmde oldukça yüksek performans sergilemesi izleyici şaşırttı.

Nöbetçi filmin konusu

Fransa’nın çeşitli yerlerinde görev alan askerler filmde oldukça yer alırken Sentinella Operasyon adı altında görev yapan Fransa askerli ülkede gerçekleşen terör ve saldırı olaylarını gözlemliyor. Ülkede ki vatandaşların güvenirliği Fransa askerleri tarafından sorumluluk altındadır.

Başrol oyuncusu Klara isimli asker Fransa’ya atanmasının ardından annesi ve kardeşi ile Nice’a gelir. Kardeşi Tania, gece kulübünde şiddete uğraması sonucu hayatları değişen aileden Klara bunu yapan kişilerden intikam alır.  Klara geçmişte görev aldığı yerlerde tehlikeli görevlerde bulunduğundan hayatı boyunca keyifli yaşaması imkansızdır. Fransa’ya atanmasının ardından görev sırasındaki en büyük yıkım kardeşi tarafından gerçekleşir. Klara oldukça etkin rol oynarken diğer karakterler geride kalıyor. İmdb puanı ise şu an olarak 5 oranında.



 

Nöbetçi Netflix (Sentinelle) Oyuncu kadrosu

  • Olga Kurylenko – Klara
  • Marilyn Lima – Tania
  • Michel Nabokoff – Leonod Kadnikov
  • Michel Biel – Aurélien
  • Andrey Gorlenko – Yvan Kadnikov
  • Temerlan Idigov – Idigov
  • Martin Swabey, Carole Weyers, Gabriel Almaer, Blaise Afonso


Son Güncelleme: 09.03.2021 12:21
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NöbetçiNetflixFilmKonu
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