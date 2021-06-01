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Noa Kirel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı

Noa Kirel ,Dünya çapında üne sahiptir. Şarkılarıyla ön plana çıkan sanatçı oyunculuk ve sunuculuk da yapmıştır. Güzel oyuncunun kim olduğu merak edilmektedir. Noa Kirel Kimdir? Bu haberimizde güzel sanatçı ile ilgili detayları sizler için derledik...

01 Haziran 2021 Salı 12:20
Noa Kirel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı
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Noa Kirel 10 Nisan 2001 tarihinde İsrail Raanana’da doğmuştur. 1,62 boyunda olan şarkıcı 55 kilodur. Burcu ise koçtur.

Şarkıcılık dışında oyunculuk ve sunuculuk da yapmaktadır. Seslendirdiği Lirkod,Rak Ata ve Medabrim isimli şarkılarla çok fazla dikkat çekmiştir. Youtube’da yayınlanan Yesh Bi Ahava isimli şarkısı çok fazla dinlenmiştir.

İsrail’de 2016 yılında En iyi İsrailli Sanatçı bölümünde MTV Avrupa Muzik Ödülü’ne aday gösterilmiştir. MTV ,muzik dünyasının Oscarı olarak geçmektedir. 2019 yılında yayınladığı bir şarkı İbrahim Tatlıses’in bir şarkısına benzetilmiştir. Telif haklarından dolayı sosyal medya da çok fazla gündem olmuştur.

Atlantic Records ve NMC Music ile çalışmalarına devam etmektedir. 2017 yılında ise Almost Famous isimli gençlik filminde yer almıştır.

Sosyal medyayı hesabında çok fazla takipçiye sahiptir. 1 Milyona yakın Instagram takipçisi vardır. Sevgilisinin olup olmadığı ise bilinmemektedir.


Son Güncelleme: 01.06.2021 12:20
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Noa KirelNoa Kirel Kimdir?Medabrim şarkısı
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