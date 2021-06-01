Noa Kirel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı

Noa Kirel 10 Nisan 2001 tarihinde İsrail Raanana’da doğmuştur. 1,62 boyunda olan şarkıcı 55 kilodur. Burcu ise koçtur.
Şarkıcılık dışında oyunculuk ve sunuculuk da yapmaktadır. Seslendirdiği Lirkod,Rak Ata ve Medabrim isimli şarkılarla çok fazla dikkat çekmiştir. Youtube’da yayınlanan Yesh Bi Ahava isimli şarkısı çok fazla dinlenmiştir.
Atlantic Records ve NMC Music ile çalışmalarına devam etmektedir. 2017 yılında ise Almost Famous isimli gençlik filminde yer almıştır.
Sosyal medyayı hesabında çok fazla takipçiye sahiptir. 1 Milyona yakın Instagram takipçisi vardır. Sevgilisinin olup olmadığı ise bilinmemektedir.
Son Güncelleme: 01.06.2021 12:20