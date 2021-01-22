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'No Time To Die' filmine korona-virüs engeli

Merakla beklenen James Bond serisinin "No Time To Die" filminin vizyon tarihi yeniden ertelendi. Korona-virüs salgını filmin ertelenmesine sebep oldu.

22 Ocak 2021 Cuma 14:08
'No Time To Die' filmine korona-virüs engeli
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The Guardian'da yer alan haberlere göre, Daniel Craig'in James Bond'u canlandırdığı 'No Time To Die' filmi sinemaseverleri bir kez daha üzdü. Filmin vizyona girmesini merakla bekleyen sinemaseverler nisan ayında vizyona girmesi beklenirken korona-virüs salgını nedeniyle bir kez daha ertelendi. Resmi Bond, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada filmin tekrar ertelendiği ve ekim ayında vizyona gireceği bilgisi verildi.

Korona-virüs sebebiyle erteleme yaşayan ilk filmlerden biride 'No Time To Die' olmuştu. Merakla beklenen filmin ilk 2020'nin nisan ayında vizyona girmesi bekleniyordu. 



Son Güncelleme: 22.01.2021 14:08
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Anahtar Kelimeler:
No Time To DieKorona-virüs
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