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Niyazi Taligacı kimdir? Niyazi Taligaci hakkında bilgiler

Türk sinema dünyasında adını yazdıran usta oyuncu Niyazi Taligacı birçok sinemaseverler tarafından dikkat çekti. Usta oyuncu Niyazi Taligacı’nın kim olduğunu merak eden izleyiciler oyuncu hakkında araştırmalara koyuldu. İşte Niyazi Taligacı hakkında bilgiler

23 Haziran 2021 Çarşamba 23:21
Niyazi Taligacı kimdir? Niyazi Taligaci hakkında bilgiler
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Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından Niyazi Taligacı 1937 senesinde dünyaya geldi. ‘Ustura Kemal’ lakabı ile bilinen Taligaci, memleketi Edine’dir. Edine’de doğan oyuncu küçük yaşlarda oyunculuğa merak salmasından sonra 1955 yılları sırasında hayalini gerçekleştirmek için İstanbul’a gidiyor. 1967 yılında sinema dünyasına giriş yapan oyuncu birçok Yeşilçam dizi ve filmlerinde yer aldı. Cüneyt Arkın filmlerinde yer alan oyuncu daha çok kötü adam rolüne bürünerek karşımıza çıktı

.

Maddi imkansızlıkları ile gündeme gelen oyuncu çoğu kez sinema dünyasının vefasızlığından yakındığı görülüyor. Devletin 3 ayda bir verdiği emekli maaşı ile geçinen Taligaci şu an Edine’de seyyar aracı ile tatlı satmaktadır.

Niyazi Taligaci’nin yer aldığı dizilerden birkaçı;

  •  Efkan Efekan,
  • Çiğdem’in Gözyaşları,
  • Bahtı Karalı Yarim,
  • Ölüme Son Adım,
  • Vahşi Kan,
  • Çöl,
  • Ölüm Treni,
  • Silahlar ve Donatlar,

 


Son Güncelleme: 23.06.2021 23:21
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Anahtar Kelimeler:
Niyazi TaligaciYeşilçamOyuncu
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