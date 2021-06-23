Niyazi Taligacı kimdir? Niyazi Taligaci hakkında bilgiler

Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından Niyazi Taligacı 1937 senesinde dünyaya geldi. ‘Ustura Kemal’ lakabı ile bilinen Taligaci, memleketi Edine’dir. Edine’de doğan oyuncu küçük yaşlarda oyunculuğa merak salmasından sonra 1955 yılları sırasında hayalini gerçekleştirmek için İstanbul’a gidiyor. 1967 yılında sinema dünyasına giriş yapan oyuncu birçok Yeşilçam dizi ve filmlerinde yer aldı. Cüneyt Arkın filmlerinde yer alan oyuncu daha çok kötü adam rolüne bürünerek karşımıza çıktı





Niyazi Taligaci’nin yer aldığı dizilerden birkaçı;

Efkan Efekan,

Çiğdem’in Gözyaşları,

Bahtı Karalı Yarim,

Ölüme Son Adım,

Vahşi Kan,

Çöl,

Ölüm Treni,

Silahlar ve Donatlar,

Maddi imkansızlıkları ile gündeme gelen oyuncu çoğu kez sinema dünyasının vefasızlığından yakındığı görülüyor. Devletin 3 ayda bir verdiği emekli maaşı ile geçinen Taligaci şu an Edine’de seyyar aracı ile tatlı satmaktadır.