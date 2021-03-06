Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre giyimi ile dikkat çekti,

Nişantaşı’nda kameralara yakalanan Nebahat Çehre, giyindiği kıyafet için kısmen kürk dedi. Ünlü oyuncu, “Yalnızca kürkü pazarlansın diye öldürülen hayvanların kürkünü hayatta asla giymem. Üstümdeki, eti için kesilen, büyükbaş hayvan kürkünden yapılmış bir kürktür.” şeklinde konuştu.

Nebahat Çehre, 5 Mart 2021 tarihinde Nişantaşı’nda kameralara yakalandı. Doktora gitmesi gerektiğini söyleyen Çehre, Randevusunun olduğunu ve bu randevuya biraz erken geldiğini söyledi. Ardından ekledi, “Zaman geçirmek için öylesine geziyorum. Evde kapalı kalınca stres yapmaktayım, onun adına kontrole geldim.”

Son dönemlerin tartışması, kürk!

Giyinişi ile dikkat çeken Nebahat Çehre muhabirler tarafından yöneltilen, “Giydiğiniz kürk gerçek mi?” sorusuna “Kısmen kürk” cevabını verdi.

Sırf bir kürk için hayvanların kesilmesini istemediğini şu sözleriyle ifade etti oyuncumuz, “Eti için kesilen büyükbaş derisi ile yapılmış bir kürk bu. Ben sırf kürkü alınıp satılsın diye kesilen hayvandan üretilmiş manto, ceket gibi giysileri giymem. Kürkü alacağıma o parayı ihtiyaç duyan insanlara dağıtırım. Hayatta adak dışında bir hayvanın kesilmesini de istemem.”

Bülent Ersoy yorumu!

Nebahat Çehre son dönemlerde gündemi sık sık meşgul etmekte olan Bülent Ersoy konusuna da değindi. Bülent Ersoy’un kürk sevgisi için “Bu da onun tercihidir. Pek fazla üstüne gidilmesi, sıkıştırılmasını doğru bulmuyorum” dedi.