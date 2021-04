Nisan 2021 TRT 2'de yayınlanacak filmler neler?

Kültür ve sanat bilgilerimizi bir üst kademeye taşımak istiyoruz fakat nereden adım atacağımızı bilmediğimiz şu günlerde TRT 2 kanalında yer alan filmler ile bu durumu avantajımız haline getirebiliriz. TRT her ay TRT 2 kanalında dünya çapında ünlü olan birçok filmi bizlere sunuyor. Yeni adım attığımız Nisan ayı çevresindeyse oldukça başaralı filmler yer alıyor.

Filmler hafta içi her akşam 21.00'de, Cumartesi ve Pazar ise 21.30'da izleyici karşısına çıkacak.

İşte TRT 2'nin Nisan ayında yer vereceği dünya çapındaki ünlü filmler:

1 Nisan Perşembe günü saat 21.00 "Zerre"

2 Nisan Cuma günü saat 21.30 "Guardian of the Light" anlamı (Işığın Muhafızı)

3 Nisan Cumartesi tarihinde 21.30 saatinde "Waiting for the Barbarians" anlamıysa (Barbarları Beklerken)

4 Nisan Pazar tarihinde 21.30 saatinde "Our Farmland" (Bizim Toprağımız) anlamına gelmekte.

5 Nisan Pazartesi günü saat 21.00 gösterdiğinde "The Man Who Knew Too Much" Türkçe karşılığı (Çok Şey Bilen Adam) demektir.

6 Nisan Salı tarihinde saat 21.00 "Rebel in the Rye" (Çavdar Tarlasındaki Asi) demek.

7 Nisan Çarşamba günü 21.00 saatinde "The Sea Inside" yani (İçimdeki Deniz) demektir.

8 Nisan Perşembe günü saat 21.00 "Bulutların Ardında"

9 Nisan Cuma günü saat tam olarak 21.45' de "No Date, No Signature" (Tarihsiz, İmzasız) filmi

10 Nisan Cumartesi günü saat 21.30 "Fargo" filmi

11 Nisan Pazar günü 21.30'da "A White White Day" denilen ve (Bembeyaz Bir Gün) anlamına gelen film

12 Nisan Pazartesi'nde 21.00 gösterdiğinde "The Old Man and the Sea" (İhtiyar Adam ve Deniz)f ilmi

13 Nisan Salı günü 21.00' de "Selma" yani (Özgürlük Yürüyüşü) anlamaına gelen film

14 Nisan Çarşamba tarihinde saatler 21.00 gösterdiğinde "Ağustos Böcekleri ve Karıncalar"

15 Nisan Perşembe tarihinde saat 21.00' da "Pomegranate Orchard" anlamı (Nar Bağı) demektir.

16 Nisan Cuma tarihinde saatler 21.30' u gösterdiğinde "Everybody Knows" türkçe de (Herkes Biliyor) anlamına gelen dizi

17 Nisan Cumartesi günüyse saat 21.30'da "Soluk" filmi

18 Nisan Pazar günü 21.30 'da "So Close, So Far" yani (Çok Yakın Çok Uzak) anlamına gelen film.

22 Nisan Perşembe tarihinde 21.00'da "Güvercin Hırsızları"

23 Nisan Cuma günü 21.30' da "At Etenity's Gate" Türkçe karşılığı (Sonsuzluğun Kapısında) anlamına gelmektedir.

24 Nisan Cumartesi tarihinde 21.30'Da "Interstellar" anlamı (Yıldızlararası)

25 Nisan Pazar 21.30'da "A First Farewell" (İlk Veda) filmi

26 Nisan Pazartesi'nde 21.00 saatinde"The 39 Steps" (39 Basamak) filmi

27 Nisan Salı tarihinde 21.00'Da "The Dust of Time" (Zamanın Tozu) filmi

28 Nisan Çarşamba günüyse 21.00'da "Sorry We Missed You" türkçe anlamı (Üzgünüz, Size Ulaşamadık)

29 Nisan Perşembe günü 21.00 saatinde "As I Lay Dying" (Mezarsız) filmi

30 Nisan Cuma'ysa saatler 21.30'u gösterdiğinde "Queen of the Mountains" Tükçesi (Dağların Kraliçesi) filmi TRT2 ekranlarında olacak.