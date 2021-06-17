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Nisa Melis Telli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nisa Melis Telli hakkında bilgiler

Küçük yaşında rağmen önemli yapımlarda yer alan Nisa Melis Telli gündem oldu. Kullanıcılar Nisa Melis Telli kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruları araştırıyor.

17 Haziran 2021 Perşembe 08:18
Nisa Melis Telli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nisa Melis Telli hakkında bilgiler
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Son yılların dikkat çeken çocuk oyuncularından biri de Nisa Melis Telli oldu. Nisa Melis Telli küçük yaşında rağmen çok önemli yapımlarda rol almıştır.

Nisa Melis Telli kimdir?

15 Şubat 2006 yılında dünyaya gelen Nisa Melis Telli, küçük yaşta girdiği oyunculuk sektörüne ilk olarak reklamlarda yer alarak boy göstermiştir. 140 cm boyunda 30 kilo olan genç oyuncu kariyerinde ilk kez Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı diziyle setlerde yer almıştır. Bu dizideki performansı Nisa Melis’e birçok yapımın önünü açmıştır.

Nisa Melis Mucize adlı filmde yer almış ve bu filmdeki performansıyla da beğenileri kazanmıştır. Nisa Melis’in yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekildedir;

2011 – Can (Sinema Filmi – Merve)

2012 – Canımın İçi (Damla)

2013 – Firuze (Gamze)

2013 – Günce (Sinema Filmi – Günce başrol)

2014 – Gölgedekiler (Leyla)

Nisa Melis bu dizi ve filmlerin yanı sıra Coca Cola, Dimes ve Turkcel gibi önemli kurumların reklam filmlerinde de rol almıştır.


Son Güncelleme: 17.06.2021 08:18
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Anahtar Kelimeler:
Nisa Melis TelliMucize
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