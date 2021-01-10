İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!

Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı yeni sezon Survivor ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış Murat Yağcı ile olan ilişkisi nedeni ile gündemde olan Nisa Bölükbaşı, 2021 Survivor ile ilgili açıklama yaptı.

10 Ocak 2021 Pazar 21:39
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Takip Et:

Barış Murat Yağcı ile olan ilişkisi ile gündemden düşmeyen ve sosyal medya paylaşımları ile ilgi toplayan Nisa Bölükbaşı Survivor 2021 ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımının eleştiri niteliği taşıması nedeni ile merak edilmeye başlandı.

Exxen’de yeniden yayınlanan Sihirli Annem dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Nisa Bölükbaşı Survivor 2020 yarışmasında adını duyurması üzerine ün kazanmıştı. Son olarak Survivor 2021 ile ilgili paylaşımda bulunan Nisa Bölükbaşı, Survivor 2021 ile ilgili ‘İlk günden hazır barak mı? Ama ama ama…’ yazarak paylaşımda bulundu.



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nisa BölükbaşıSurvivor2021Açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!

Popüler Haberler

İYS İstenmeyen mesaj ve aramaları engelleme sistemi nedir,nasıl kullanılır? İYS kayıt ve mesaj engelleme
2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS baraj düşecek mi?
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu son tarih ne zaman bitiyor?
Zamlı rakı fiyatları ne kadar oldu? 35lik, 50lik, 70lik, 100lük, 150lik yeni rakı fiyatları ne kadar?
Fast para transferi nedir? Hangi bankalar Fast transfer sistemine geçti? FAST para transferi ücretli mi?
Signal nedir, nasıl kullanılır? Signal IOS ve Android APK özellikleri
2021 Bedelli askerlik zamlı ücretleri ne kadar oldu? 2021 güncel bedelli askerlik ücretleri
Açıktan üniversite nasıl okunur? Açıktan üniversite okuyanlar yüksek lisans yapabilir mi?
BluTV Bonkis dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Rüyada ekmek alma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ekmek alma görmek rüyasının tabiri
Evli kişi eşinden habersiz kefil olabilir mi? Kefil olması için eşin rızası şart mı?
Cem Uzan Türkiye'ye dönecek mi? Avukatından yeni açıklamalar
Kur’an-ı Kerim’de Kaç Sure ve Kaç Ayet Bulunuyor?
Öğretmenlik için sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık kurulu raporu ne kadar ve kaç günde alınır?
Mega yat KATARA kime aittir? KATARA özellikleri ve fiyatı
Kefaret Cansu Kimdir? Bahar Ece Yılmaz Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Ocak 2021 Peugeot otomobil kampanyaları
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci rol aldığı yapımlar ve biyografisi
16-17 Ocak 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?
Hercai dizisi Dilşah'ın gençliğini oynayan Özlem Gezgin kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.