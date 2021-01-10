Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!

Barış Murat Yağcı ile olan ilişkisi ile gündemden düşmeyen ve sosyal medya paylaşımları ile ilgi toplayan Nisa Bölükbaşı Survivor 2021 ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımının eleştiri niteliği taşıması nedeni ile merak edilmeye başlandı.

Exxen’de yeniden yayınlanan Sihirli Annem dizisi oyuncu kadrosuna dahil olan Nisa Bölükbaşı Survivor 2020 yarışmasında adını duyurması üzerine ün kazanmıştı. Son olarak Survivor 2021 ile ilgili paylaşımda bulunan Nisa Bölükbaşı, Survivor 2021 ile ilgili ‘İlk günden hazır barak mı? Ama ama ama…’ yazarak paylaşımda bulundu.