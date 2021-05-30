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Ninja Kaplumbağalar filmi konusu ne? Ninja Kaplumbağalar filmi oyuncuları kim?

Ninja Kaplumbağalar efsanesi televizyon ekranlarına geliyor. Yönetmenliğini Jonathan Liebesman’ın üstlendiği Ninja Kaplumbağalar filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Ninja Kaplumbağalar filmi bu akşam Show TV’den yayınlanacak.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:59
Ninja Kaplumbağalar filmi konusu ne? Ninja Kaplumbağalar filmi oyuncuları kim?
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Efsanevi çizgi roman serisi Ninja Kaplumbağalar sinema perdesine aktarılıyor. Ninja Kaplumbağalar filmi televizyon ekranlarına geliyor. Donatello, Leonardo ve Raphael kötülüklere karşı şehir koruma yarışında yaşadıkları heyecan dolu anlar filmde anlatılıyor.

Ninja Kaplumbağalar filmi bu akşam saat 23:30’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.

Ninja Kaplumbağalar filmi konusu

New York şehri eski parlak günlerini aramaktadır. Zira Shredder ve başında bulunduğu Foot Clan örgütü şehri suç merkezi haline getirmiştir. Emniyet güçlerinden siyasete kadar tüm kolları ele geçiren örgüt şehirde istediklerini yapmaktadır. Usta Splinter uzun yıllar yeryüzüne hiç çıkmamıştır. Dört Ninja kaplumbağa Leonardo, Raphael, Michelangelo ve Donatello artık Shredder ile savaşmak ister. Masum insanların öldürülmesine ve şehri kötülüklerden korumak adına büyük bir savaşa girecek olan ekip, Kanal 6’nın gözü kara muhabiri Nisan O’Neil ile de uğraşmak zorundadır. O’Neil hayatının haberinin peşindeyken bir anda geçmişiyle karşı karşıya gelecektir.

Ninja Kaplumbağalar filmi oyuncuları

Filmde 4 Ninja Kaplumbağa’yı Alan Ritchson, Noel Fisher, Pete Ploszek ve Jeremy Howard canlandırırken, kahramanlarımıza güzel oyuncu ve model Megan Fox eşlik etmektedir. Bu isimlerin dışında filmde William Fichtner, Will Anett, Danny Woodbun, Tohoru Masamune ve Whoopi Goldberg gibi önemli oyuncular da yer almaktadır.



Son Güncelleme: 30.05.2021 00:59
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Anahtar Kelimeler:
Ninja KaplumbapalarMegan FoxShow Tv
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