Nine Perfect Strangers dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Liane Moriarty’nin kitabından uyarlanan Nine Perfect Strangers dizisi, Hulu’da yayınlanan ilk bölümüyle dizi dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Big Little Lies dizisindeki performansıyla Altın Küre ve Emmy ödülü kazanan Nicole Kidman’ın başrolünde olduğu dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni topladı.
Nine Perfect Strangers dizisi konusu
Nine Perfect Strangers dizisi oyuncu kadrosu
Nine Perfect Strangers dizisinin başrollerinde Nicole Kidman ile Melissa McCarthy yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Samara Weaving, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Tiffany Boone, Melvin Gregg ve Manny Jacinto gibi isimler bulunuyor.
Son Güncelleme: 25.12.2021 18:24