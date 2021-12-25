İstanbul 14°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Nine Perfect Strangers dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Amazon'da izleyici karşısına çıkan ve başrolleriyle adından söz ettiren Nine Perfect Strangers dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunu öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

25 Aralık 2021 Cumartesi 18:24
Nine Perfect Strangers dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Liane Moriarty’nin kitabından uyarlanan Nine Perfect Strangers dizisi, Hulu’da yayınlanan ilk bölümüyle dizi dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Big Little Lies dizisindeki performansıyla Altın Küre ve Emmy ödülü kazanan Nicole Kidman’ın başrolünde olduğu dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni topladı.

Nine Perfect Strangers dizisi konusu

Nine Perfect Strangers dizisi, hayatlarını yoluna sokmak isteyen dokuz kişinin tedavi için gittikleri sağlık merkezinde meydana gelen olayları anlatıyor. 10 günlük tedavi için merkeze gelen dokuz yabancının başında ise Masha bulunuyor. Dizide Masha karakterini Nicole Kidman canlandırıyor.

Nine Perfect Strangers dizisi oyuncu kadrosu

Nine Perfect Strangers dizisinin başrollerinde Nicole Kidman ile Melissa McCarthy yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Samara Weaving, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Tiffany Boone, Melvin Gregg ve Manny Jacinto gibi isimler bulunuyor.


Son Güncelleme: 25.12.2021 18:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nine Perfect StrangersNicole Kidman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Unutulmayan eski Türk dizileri hangileridir?
Unutulmayan eski Türk dizileri hangileridir?
Kara Ada filminin konusu ne? Kara Ada filminin oyuncuları kimler?
Kara Ada filminin konusu ne? Kara Ada filminin oyuncuları kimler?
Apple TV+ Coda filminin konusu ne? Coda filminin oyuncuları kimler?
Apple TV+ Coda filminin konusu ne? Coda filminin oyuncuları kimler?
Böyle İyiyiz dizisinin konusu nedir, oyuncuları nelerdir?
Böyle İyiyiz dizisinin konusu nedir, oyuncuları nelerdir?
Netflix'in beklenen filmi Man in Love'ın konusu nedir, oyuncuları kimlerden oluşuyor?
Netflix'in beklenen filmi Man in Love'ın konusu nedir, oyuncuları kimlerden oluşuyor?
Zihin Gezgini filminin konusu nedir? Filmin yorumları
Zihin Gezgini filminin konusu nedir? Filmin yorumları

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Nine Perfect Strangers dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Dolu olan adrese nasıl ikametgah alınır?
Unutulmayan eski Türk dizileri hangileridir?
Resident Evil (Ölümcül Deney) Film Konusu ve Yorumu
Kömür yardımı başvuru koşulları nelerdir? Kömür yardımı için nereye başvurulur?
İş Bankası Maximum kredi kartı nasıl internet alışverişine açılır?
26 Aralık 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Aralık Pazar at yarışı programı
Kara Ada filminin konusu ne? Kara Ada filminin oyuncuları kimler?
Bülent Ersoy Benzemez Kimse Bize’ye sarhoş mu çıktı? Diva için programa alkollü çıktı iddiası
Devletten kiracıya 82 bin TL yardım! İlk kez ev alacaklara büyük yardım ödemesi!
Pelin Acar kimdir, nerede doğmuştur? Pelin Acar evli mi? Pelin Acar kaç yaşında?
7326 yapılandırma süresi ne zaman bitiyor? 7326 yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Türkiye’de Bitcoin işlemleri nasıl gerçekleşir?
Çalışmaya elverişli olmayan işçilerin anne ve babalarına aylık maaş veriliyor
ÖTV indirimi araç listesi yenilendi. ÖTV düzenlemesi sonrası bayilerde stok araç var mı? En erken tarihler
Tüp bebek desteğinden faydalanmanın şartları nelerdir?
Ücretsiz diş teli tedavisi uygulayan hastaneler hangisi?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 25 Aralık 2021 Cumartesi Instagram giriş sorunu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.