Nine Perfect Strangers dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Liane Moriarty’nin kitabından uyarlanan Nine Perfect Strangers dizisi, Hulu’da yayınlanan ilk bölümüyle dizi dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Big Little Lies dizisindeki performansıyla Altın Küre ve Emmy ödülü kazanan Nicole Kidman’ın başrolünde olduğu dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni topladı.

Nine Perfect Strangers dizisi konusu

Nine Perfect Strangers dizisi oyuncu kadrosu

Nine Perfect Strangers dizisi, hayatlarını yoluna sokmak isteyen dokuz kişinin tedavi için gittikleri sağlık merkezinde meydana gelen olayları anlatıyor. 10 günlük tedavi için merkeze gelen dokuz yabancının başında ise Masha bulunuyor. Dizide Masha karakterini Nicole Kidman canlandırıyor.

Nine Perfect Strangers dizisinin başrollerinde Nicole Kidman ile Melissa McCarthy yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Samara Weaving, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Tiffany Boone, Melvin Gregg ve Manny Jacinto gibi isimler bulunuyor.