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Nilüfer Aydan kimdir, nerede doğmuştur? Nilüfer Aydan evli mi? Nilüfer Aydan kaç yaşında?

Nilüfer Aydan kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Nilüfer Aydan’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

27 Şubat 2022 Pazar 05:25
Nilüfer Aydan kimdir, nerede doğmuştur? Nilüfer Aydan evli mi? Nilüfer Aydan kaç yaşında?
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Nilüfer Aydan kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Nilüfer Aydan’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

 Nilüfer Aydan kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Nilüfer Aydan’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Nilüfer Aydan aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1940 yılında dünyaya gelen deneyimli oyuncu Nilüfer Aydan, İstanbul’da doğmuştur. 1955 yılında ufak bir figüranlık rolüyle sinemaya girmiştir. Sonrasında Altın Kafes adlı filmle profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Ablasının aracılığıyla Yılmaz Duru ile tanışan Nilüfer Aydan, sonrasında bir gazinoda dans ederek çalışmaya başlamış ve 1958 yılında evlenmişlerdir. Uzun bir zaman beraber dans eden çift 1961 yılında boşanma kararı almışlardır.

Daha sonrasında 1962 yılında yönetmen Halit Refiğ ile evlenmiş 1965 yılında boşanmış, 1968 yılındaysa ünlü iş insanı Yücel Yılmaz ile evlenmiş bu evliliği de 1983 yılında sonlanmıştır. Nilüfer Aydan’ın ilk evliliğinden Turhan Sermi Duru son evliliğindense Kayhan Yılmaz isimlerinde iki erkek çocuğu vardır. Halit Refiğ ile evliliğinden çocuğu olmamıştır.

En son 2017 yılında Benzersiz adlı filmde anne karakterine hayat vermiştir. 1955 yılından beri birçok film ve dizilerde rol alan Aydan, 2000 yılında Antalya Altın Portakal Film Şenliği En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, 2014 yılındaysa Antalya Altın Portakal Film Şenliği Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.

 



Son Güncelleme: 27.02.2022 05:25
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Nilüfer AydanKimdirHayatı
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