Nilüfer Açıkalın kimdir? Kaç yaşındadır? Nilüfer Açıkalın hangi projelerde yer aldı?

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Nilüfer Açıkalın seneler sonra Ramo dizisinde yer almıştı. İzleyiciler ise genç kızlara taş çıkarak güzellikteki tecrübeli oyuncu hakkında araştırmalarda bulundu. Nilüfer Açıkalın ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde derledik. Nilüfer Açıkalın kimdir? sorusunun cevabı...

Nilüfer Açıkalın kimdir?

Aslen Makedonya göçmeni olan Nilüfer Açıkalın, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Asıl soyadı Küçükçavdar olan güzel oyuncu, 1987-1994 yılları arasında Peker Açıkalın ile evli kalmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Açıkalın, sinema, tiyatro gibi sahne ve ekran oyunculukları dışında, öykü yazarlığı ve müzisyenlik yapmaktadır. Bıçak Sırtı, Çocuk Oyuncağı Degil ve Saklı Safkan öykülerini yazmıştır. Lapa Lapa, Başka Şarkılar, Vol.1, Melodik Oykuler, Konusur Gibi albümlerinde şarkı söyleyen Açıkalın, yirmiden fazla sinema ve dizi projesinde yer almıştır. Ramo dizisinden önce tecrübeli oyuncu TRT1 ekranlarında yayınlanan Büyük Sürgün Kafkasya dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştı.