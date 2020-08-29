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Niloya hangi kanalda yayınlanıyor? Niloya şarkıları aç

Çocuklar tarafından oldukça sevilen Niloya çizgi filmi TRT Çocuk ekranlarında yayınlanıyor. Çocukların çok sevdiği Niloya'nın söylediği şarkılar, çocukların dikkatini çekiyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:11
Niloya hangi kanalda yayınlanıyor? Niloya şarkıları aç
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TRT Çocuk ekranlarında çocuklar ile buluşan Niloya karakteri, çocuklar tarafından çok beğenildi. Niloya ve arkadaşlarının maceralarını içeren çizgi film, çocuklar ve ailelerinden tam not aldı. Tüm  çekimleri Türkiye’de yapılan Niloya’nın tüm bölümler TRT Çocuk üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca Niloya’nın bölümlerine ulaşmak isteyen kişiler, Youtube üzerinden Niloya’nın bölümlerine ulaşabiliyor.

Son yıllarda yayınlandığı günden itibaren tüm ilgiyi üzerine çeken çizgi filmin bu başarısının ardından Niloya yurt dışına da açılmayı bekliyor.

Niloya, Kar, Misafir Mete 3 bölüm bir arada

https://youtu.be/JB0pNUDtzlY

Niloya 3 bölüm birden: Paten, Niloya Dünyası

https://youtu.be/Wb4E4yN3xK0

Niloya 3 bölüm bir arada: Yeni Araba, Altın Başaklar, Yıldız

https://youtu.be/2PznXbMe2hU

Çocuklar tarafından oldukça beğenilen Niloya, bölümlerinde sorduğu sorular ile çocukların merak ettiği şeylere cevap buluyor. Eğlenceli olduğu kadar eğitici de olan çizgi filmde Niloya köyde yaşayan bir küçük kız olarak yer alıyor. Ailesi ile mutlu bir hayatı olan Niloya’nın hayalleri ve merakları çocuklar ile buluşuyor.

Niloya saat kaçta yayınlanıyor?

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Niloya, Pazartesi gününden Pazar gününe kadar her gün saat 11:00’da çocuklar ile buluşuyor.

Niloya farklı dillerde yayınlanacak

Türkiye’deki çocukların gönlünde taht kuran Niloya karakterini, Türkiye dışına da çıkarmaya hazırlanan yetkililer, görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Niloya’yı İngilizce, Arapça Çince haliyle de farklı ülkelerde yayınlatmaya hazırlanıyor.

Niloya karakterleri

  • Niloya
  • Tosbik
  • Murat
  • Mete
  • Dede
  • Babaanne
  • Anne
  • Baba

Niloya kimdir?

küçük bir köyde dünyaya gelen Niloya, ismini annesinin Nil ve babasının Oya ismini istemesinin ardından alıyor. Neşeli ve meraklı olan Niloya dünyayı keşfetmeyi ve şarkı söylemeyi çok seviyor.

Tosbik

Niloya’nın en yakın arkadaşlarından biri olan Tospik, bir kaplumbağadır. Niloya gibi bir dosta sahip olduğu için şanslı olan Tospik, Niloya’yı bir an olsun yalnız bırakmıyor.


Murat

Murat Niloya’nın abisidir. En çok sevdiği oyuncak misketleridir. Kardeşi Niloya ile arası çok iyi olan Murat’ın top tutkusu bulunuyor. Oyun oynamayı çok seven Murat, ödevlerini yapar yapmaz oyun oynamaya koşuyor.

Mete

Niloye ve Murat’ın arkadaşı olan Mete’nin en büyük tutkusu el işi kağıtları ile oynamak. Oyun oynamayı çok seven Mete, oyun oynarken tüm dikkatini oyuna veriyor. Mızmız bir karakter olarak göze çarpsa da arkadaşları ile eğlenceli anlar yaşayan biridir.

Dede

Niloya’nın dedesi çizgi filmdeki en bilge karakter. Birçok konuda Niloya’ya yardımcı olan dedesi, torunları ve ailesi ile yaşamaktan dolayı çok mutlu. Torununa kemençe çalmayı öğreten dede, Niloya’ya her konuda destek oluyor.

Babaanne

Eski anılarını anlatmayı çok seven babaanne, Niloya ve arkadaşlarına lezzetli yemekler yapıyor. Geçmişten bahsederken hayallere dalan babaanne hikayeleri ile çocukları eğlendiriyor. Tarla konusunda çocukları eğiten babaanne, yemek konusunda da çocuklara bilgi veriyor.

Anne

Niloya ve abisi Murat’ın annesi yemek yapmayı çok seviyor. Çocukları ve ailesi ile çok mutlu olan anne, her gün çocukların arkasını topluyor ve onlara yardımcı oluyor.

Baba

Niloya’nın babası çocuklarına karşı oldukça korumacıdır. Ailesini ve çocuklarını çok seven baba, onların iyiliği içinden elinden geleni yapar. Güçlü ve iyi bir baba olarak onların her derdine çare bulur ve onlar ile eğlenmeyi oldukça sever.



Son Güncelleme: 29.08.2020 14:11
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Anahtar Kelimeler:
Niloyaçizgi Film
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