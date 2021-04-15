Nihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular ve cevapları

11 ayın sultanı Ramazan başladı. Ramazan ayıyla birlikte klasik haline gelen ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu programı bu sene de ekranlardaki yerini aldı. Programa daha önceki yıllarda konuk olan kişiler merak ettikleri soruları yöneliyordu. Ancak pandemi nedeniyle seyircisiz şekilde yapılan programa telefon bağlantısı ile katılmak mümkündür.

Nihat Hatipoğlu uzun yıllardır ATV ekranlarından yayınlanmaktadır. Açık alanlarda binlerce kişinin katılmasıyla da programlar gerçekleştiriliyordu. Hal böyle olunca Nihat Hatipoğlu ilginç sorularla da karşı karşıya kaldı. Bu sorular sosyal medyada çokça gündem olmuştu. Nihat Hatipoğlu da sorulara kendi üslubuyla verdiği yanıtlar oldukça beğenilmişti.

Nihat Hatipoğlu programında sorulan bazı ilginç sorular

Hacı olmak bu kadar kolay olmasa gerek.

Oldu olacak orucun en kısa sürdüğü Gabon’a git ablacım.

İyi olan kazansın…

Bi babetimiz var ona da karışmayın.

Bunun günahı çok büyük ablacım… Çok büyük.

Yukarıdaki arkadaşın günahına giren de bu demek ki…

Çok doğru, ama arada izlemiyorsun inşallah.

Çok yanlış arkadaşım, çok yanlış.

Bardağa doldurup içmedikçe bozmaz.

Kelime-i şehadet getirdiyseniz neden olmasın.

Korsan günahtır.

Yemek seçersen annen az bile yapıyor.

Nasıl ısrar ediyor acaba?

Yaratıcı bir yaklaşım ama hoş değil.

Senin yaşın kaç ki? Sana günah yazılmaz.

Keşke bırakmadan önce sorsaydın bunu.

Garantici bir arkadaş.

Kim söylüyor acaba?

Genç gelinler rahatsız.

İndirilen hatim geri alınmaz.

Olur, kısasa kısas bu değil.

Yahu böyle şeyler kimin aklına geliyor acaba?

Uygun olabilir ama gelecekte çocuğun canı sıkılabilir.

Kuranın çıkacağının garantisi mi var?

Avengers: Endgame?

Bravo…

Alacağını almış o boş ver.

Bazı insanların derdini kıskanıyoruz.

OLUR! Yok artık.

Lensi yemiyorsan bozmaz galiba.