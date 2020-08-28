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Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu

Nihat Hatipoğlu'nun coronavirüse yakalandığı açıklandı. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl, Hatipoğlu kaç yaşında ve nereli tartışmaları başladı. İşte koronavirüse yaklanan Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu.

28 Ağustos 2020 Cuma 19:45
Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu
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Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu’nun son durumu araştırılmaya başlandı. Hastalığına sevinen kişiler hakkında açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, hastalığa sevinen kişilere isyan etti. İlahiyatçı Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden COVID-19’a yakalandığını açıklamıştı.

‘’Koronavirüs tedavisi görüyorum.’’

Ünlü ilahiyatçı Twitter’dan yaptığı açıklamalarda koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğünü ve sıkıntılı bir durumun olmadığını açıklamıştı. Tedavi gören herkese şifa dileyen Hatipoğlu, arayan soran herkese de teşekkür dileklerini iletmişti.

Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nasıl?


Ünlü ilahiyatçının oğlu Osman Hatipoğlu resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamalarda Hatipoğlu’nun yoğun bakımda olmadığını işaret ederek Hatipoğlu’nun evde tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Rektörü’dür. 1975 yılında Uşak İmam Hatip Lisesi mezunu olan Hatipoğlu, 1981’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni tamamlamıştır. 1985 – 1987 yılları içerisinde Mısır’da Arapça eğitimi gören ünlü ilahiyatçı, Kur’an Kursları Müdürlüğü görevi yapmıştır.

Ulusal televizyon kanallarında dini programlar hazırlayarak 5 yıl Kanal A bünyesinde program yapan Hatipoğlu, Ankara’daki iki yerel radyoda 10 yılı aşkın süredir haftalık yayınlarını sürdürüyor.  



Son Güncelleme: 28.08.2020 19:45
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Nihat HatipoğluCoronavirus
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