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Nihat Hatipoğlu Mevlid kandili programı saat kaçta başlıyor? 28 Ekim Canlı Mevlid Kandili Tv programı listesi

28 Ekim 2020 yani bu gece İslam alemi için çok önemli bir geceyi teşkil eden Mevlid Kandili olacaktır. Vatandaşlar ise bu gece televizyonlarda Mevlid Kandili için yayınlanacak programların kanalını ve saatini merak etmektedir. Özellikle vatandaşlar Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili Özel programını çokça aramaktadır. İşte detaylar...

28 Ekim 2020 Çarşamba 14:37
Nihat Hatipoğlu Mevlid kandili programı saat kaçta başlıyor? 28 Ekim Canlı Mevlid Kandili Tv programı listesi
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Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen dini günleri içeren takvim verilerine 2020 senesi için Mevlid Kandili, Ekim’ in son haftasında yani 28 Ekim Çarşamba gününe denk gelecek. Mevlid Kandilinde ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar ise ardından televizyonlarda yayınlanacak olan Mevlid Kandili özel televizyon programlarını izleyebilir.

 

İslam aleminde her sene mutluluk ve huzur ile karşılanan Mevlid Kandili bu geceye denk geliyor. Mevlid Gecesinin anlamı ise Hz. Muhammed’ in doğum gecesidir. İslam dininde büyük bir öneme sahip olan Mevlid Kandilinde ekranlarda hangi programların yayınlanacağını ise yazımızın devamında bulabilirsiniz.

 

28 EKİM MEVLİD KANDİLİ ÖZEL YAYINLARI

Bu gece saat 00. 20’ de ATV ekranlarına, Nihat Hatipoğlu ile Mevlid Kandili özel yayınlanacak.


 

Bu gece saat 02. 00’ de M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili Özel adlı program Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

 

Bu akşam saat 19. 30’ da Mevlid Kandili Özel adlı program TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 28.10.2020 14:37
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