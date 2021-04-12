Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?

Ramazan ayının vazgeçilmez programlarının başında gelen Nihat Hatipoğlu ile Ramazan programları araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı geldiği için vatandaşlarımız Nihat Hatipoğlu ramazan programı ne zaman sorularının yanıtlarını aramaya başladı. 2021 Nihat Hatipoğlu ramazan programı ne zaman, Nihat Hatipoğlu iftar ve sahur programlarının tarihi ve saati belli oldu.
Nihat Hatipoğlu Ramazan Programı Ne Zaman?
Programda kutsal topraklar olan Medine ve Mekke’den çok özel görüntüler paylaşılacak. Ayrıca birbirinden güzel ilahiler okunacak. Çok güzel dualar edilecek.
Son Güncelleme: 12.04.2021 14:31