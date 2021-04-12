Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?

Ramazan ayının vazgeçilmez programlarının başında gelen Nihat Hatipoğlu ile Ramazan programları araştırılmaya başlandı. Ramazan ayı geldiği için vatandaşlarımız Nihat Hatipoğlu ramazan programı ne zaman sorularının yanıtlarını aramaya başladı. 2021 Nihat Hatipoğlu ramazan programı ne zaman, Nihat Hatipoğlu iftar ve sahur programlarının tarihi ve saati belli oldu.

Nihat Hatipoğlu Ramazan Programı Ne Zaman?

Nihat Hatipoğlu tarafından sunulan Ramazan programları, tüm Ramazan boyunca iftar ve sahurlarda olacak. ATV ekranlarında yayınlanacak olan programın ilk bölümü 13 Nisan akşamı saat 19.20’de başlarken sahur programı da 02.45’te başlayacak.

Programda kutsal topraklar olan Medine ve Mekke’den çok özel görüntüler paylaşılacak. Ayrıca birbirinden güzel ilahiler okunacak. Çok güzel dualar edilecek.