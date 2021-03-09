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Nihat Hatipoğlu 2021 Miraç Kandili özel programı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

10 Mart 2021 Çarşamba günü miraç kandili özel canlı yayın programı ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunumu ile Miraç kandiline özel dualar, nasıl ibadet edilemeye dair bilgiler sohbetleri olacaktır. Peki Nihat Hatipoğlu kimdir?

09 Mart 2021 Salı 23:55
Nihat Hatipoğlu 2021 Miraç Kandili özel programı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Nihat Hatipoğlu kim? Miraç kandili programı saat kaçta başlayacak?

ATV ekranlarında 10 Mart tarihinde canlı yayın ile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ekranlarda olacak. Miraç kandilinde Peygamber Efendimiz ve Ehli Beytin hayatına dair açıklamalar ele alınacak. Miraç kandili özel programı yarın saat 00:20’ de ATV ekranlarında program olacaktır. 

Hangi konular bahsedilecek?

*Peygamber Efendimizin Miraç yolculuğu nasıl gerçekleşti?

*Miraç gecesinde neler olmuştur?

*Peygamber Efendimiz miraca çıkarken kimlerle karşılaştı?

*Peygamber Efendimiz büyük yolculukta neler müjdelenmiştir?

*Miraç Kandil’ini nasıl geçirmeliyiz?

Kandil gecelerini nasıl geçirmeliyiz?

Peygamber Efendimiz, bazı mübarek geceler ve günlerin değerlendirilmesi gerekildiğini buyurmuştur. Fakat bu geceler ve günlerde özel bir namaz ya da ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu özel günleri ve geceleri bağışlanmak, hayatımıza kendimize çekidüzen vermek için bir fırsattır. Böylelikle kandillerde Müslümanlar af dilemeli bağışlanmak için dualar ibadet etmelidirler. Kur’an-ı Kerim okuyarak bu geceleri değerlendirebilirsiniz. 

Kandil gecesinin gündüzünde oruç tutmak müstehaptır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: ‘Şaban’ın ortasında (berat gecesinde) ibadet ediniz, oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder, fecir doğana kadar ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’der.’

Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu kim?

11 Mayısıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Siirt ve Malatya’da ilkokul eğitimini tamamlamıştır. Uşak İmam Hatip ve Uşak liselerini 1975’te bitirmiştir. Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinden 1981 yılında mezun olmuştur. İlahiyat fakültesinde Hadis Ana Bilim dalında Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasında hadislerin rolü adıyla doktor olmuştur.2000 yılında ise doçent olmuştur. 2012 yılında da profesör olmuştur.

Şimdilerde ise Dicle Üniversitesi İlahiyat fakültesi hadis ana bilim dalı öğretim üyesidir. 1985-1987 yıllarında Mısır’da Arapça eğitimi almıştır. 11 Mart 2017 tarihinde YÖK üyeliğinde görev yapmıştır.

10 yıldan bu yana ekranlarda dini programlar yapmaktadır. Makale, panel, diyanet dergisi, İslami araştırma dergileri eserler yayınlamıştır.

Eserleri

-İslami Davetin İlkeleri

-Fitneler

-Ebu Zür’a er-Razi ve hadis ilmindeki yeri

-İnsanlığın geleceği ve insan

-Ashaptan bir demet

-Hz. Peygamberle İslam’ı doğru anlamak

-Bazı hadislerin günümüze yansıması

-Nihat Hatipoğlu’nun kaleminden günlük dualar

-Ayetlere farklı bakış

-O’nu nasıl sevdiler

-Barış elçisinden rahmet dokunuşları

-Allah’ı bildiğimi sanırdım

-Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık liderler

-Saadet asrından damlalar

-Sevgi dininden yansımalar

-Dört halife

-Gökteki yıldızlar

-Büyüklerin duaları

-Rahmete firar etmek

-Hz. Peygamber ile Kur’an-ı doğru anlamak

-Kur’an ve sünnet ışığında felaketler ve deprem

 

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 23:55
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Anahtar Kelimeler:
NihathatipoğluATVMiraçKandil
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