Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?

Nihan Ünsal ve Burak Sergen çiftinin dünyaevine girmesiyle ünlü çift pek çok tebrik mesajı aldı. Burak Sergen korona virüse yakalanıp zor bir süreç geçirmişti. Ardından dünya evine giren ünlü oyuncunun eşi Nihan Ünsal'ın da kim olduğu araştırılmaya başlandı. Nihan Ünsal kimdir? Nihan Ünsal kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Nihal Ünsal kimdir?

Özel akademide spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan başarılı sunucu çalışmlarına bu alanda devam etti. Ünsal 2019'da Burak Sergan ile nişanlandığında İzmir'de yaşıyordu.

Nikahı kıyılan çiftin şahitliklerini Erkan Şahin ve Nuket Kayapınar yaptı. 37 yaşında olan Ünsal'ın eşi Burak Sergen ile aralarında 22 yaş fark olduğu bilinmektedir.