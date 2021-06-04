İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu Burak Sergen'den müjdeli haber geldi. Nihan Ünsal ile uzun süredir birlikteliği bulunan ünlü oyuncu Ünsal ile dünya evine girdi. Ardından ünlü oyuncunun eşi Nihan Ünsal'ın da kim olduğu araştırılmaya başlandı. Nihan Ünsal kimdir? Nihan Ünsal kaç yaşındadır? İşte detaylar...

04 Haziran 2021 Cuma 17:20
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Takip Et:

Nihan Ünsal ve Burak Sergen çiftinin dünyaevine girmesiyle ünlü çift pek çok tebrik mesajı aldı. Burak Sergen korona virüse yakalanıp zor bir süreç geçirmişti. Ardından dünya evine giren ünlü oyuncunun eşi Nihan Ünsal'ın da kim olduğu araştırılmaya başlandı. Nihan Ünsal kimdir? Nihan Ünsal kaç yaşındadır? İşte detaylar...

Nihal Ünsal kimdir?

Özel akademide spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan başarılı sunucu çalışmlarına bu alanda devam etti. Ünsal 2019'da Burak Sergan ile nişanlandığında İzmir'de yaşıyordu.

Nikahı kıyılan çiftin şahitliklerini Erkan Şahin ve Nuket Kayapınar yaptı. 37 yaşında olan Ünsal'ın eşi Burak Sergen ile aralarında 22 yaş fark olduğu bilinmektedir. 


Son Güncelleme: 04.06.2021 17:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SadakatsizOyuncuBurak SergenEvlilikKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
Star TV Kağıt Ev final mi yapacak? Kağıt Ev final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?
Star TV Kağıt Ev final mi yapacak? Kağıt Ev final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?
The Beast Must Die yeni sezon yayınlanacak mı? The Beast Must Die 2. sezon tarihi belli mi?
The Beast Must Die yeni sezon yayınlanacak mı? The Beast Must Die 2. sezon tarihi belli mi?
Konuşanlar 24. bölüm konuşanları Zeyneb, Yunus, Volkan, Yelda ve Esat kimdir, instagram hesapları ne?
Konuşanlar 24. bölüm konuşanları Zeyneb, Yunus, Volkan, Yelda ve Esat kimdir, instagram hesapları ne?

Popüler Haberler

Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Okullarda eğitim ne zaman normale dönecek? Okullar ne zaman 5 gün olacak?
TRT 1 4 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerede çalışmalar yapıyor?
İŞKUR 4 Haziran 2021 Cuma tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Kolay krediler nerelerden alınabilir? 2021
2021 yılı karneleri ne zaman erişime açılacak?
QNB Finansbank 9 ay geri ödemesiz kredi başvurusu
5- Haziran cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi yasak saatleri
5 Haziran Cumartesi kafeler açık mı? Hafta sonu kafeler açık mı? Cumartesi Pazar restoranlar açık mı?
Beni Bırakma 620.bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti ATV
BİM ürünlerinden Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Haziran 2021 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? Haziran 2021 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek biyografisi
Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
EGM ve PA ile 2021 Jandarma Bekçi alımı ne zaman, hangi gün? 2021 Bekçi alımları şartları
Konuşanlar 24. bölüm konuşanları Zeyneb, Yunus, Volkan, Yelda ve Esat kimdir, instagram hesapları ne?
4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.