Nihan Aypolat kimdir, kaç yaşındadır? Nihan Aypolat’ın hayatı

Nihan Aypolat’ın hayatı

1 Ocak 1987 tarihinde hayata gözlerini açan Nihan Aypolat, İstanbul doğumludur. 34 yaşındaki oyuncu, eğitimini doğup büyüdüğü İstanbul’da almıştır. Genç yaştan itibaren oyunculuğa ilgili olan Nihan Aypolat, üniversitede iktisat bölümünü bırakıp oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Bu eğitiminin ardından tiyatrolarda yer almaya başlayan Nihan Aypolat, İstanbul Drama Topluluğu’nda profesyonel oyuncu olarak yer almıştır. Tiyatro oyunlarının yanı sıra filmlerde ve kliplerde izleyici karşısına çıkan Aypolat, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Gürültünün İçinde, Kimseye Bir Şey Söylemeyeceğim, Yüksek Derece, Hamlet, Kanlı Düğün, Kısalar gibi tiyatro oyunlarında yer alan Aypolat, Dabbe, Dabbe 2 gibi korku filmleriyle de izleyici karşısına çıkmıştır.