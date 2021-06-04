İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Nihan Aypolat kimdir, kaç yaşındadır? Nihan Aypolat’ın hayatı

Oyuncu Nihan Aypolat, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nihan Aypolat’ın hayatı hakkında araştırmalar yapan izleyiciler, Nihan Aypolat ile ilgili bilgiler edinmek istiyor. Biz de bu haberimizde Nihan Aypolat’ın hayatı ile ilgili bilgilere yer verdik. Nihan Aypolat kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

04 Haziran 2021 Cuma 12:01
Nihan Aypolat kimdir, kaç yaşındadır? Nihan Aypolat’ın hayatı
Takip Et:

Nihan Aypolat’ın hayatı

1 Ocak 1987 tarihinde hayata gözlerini açan Nihan Aypolat, İstanbul doğumludur. 34 yaşındaki oyuncu, eğitimini doğup büyüdüğü İstanbul’da almıştır. Genç yaştan itibaren oyunculuğa ilgili olan Nihan Aypolat, üniversitede iktisat bölümünü bırakıp oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Bu eğitiminin ardından tiyatrolarda yer almaya başlayan Nihan Aypolat, İstanbul Drama Topluluğu’nda profesyonel oyuncu olarak yer almıştır. Tiyatro oyunlarının yanı sıra filmlerde ve kliplerde izleyici karşısına çıkan Aypolat, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Gürültünün İçinde, Kimseye Bir Şey Söylemeyeceğim, Yüksek Derece, Hamlet, Kanlı Düğün, Kısalar gibi tiyatro oyunlarında yer alan Aypolat, Dabbe, Dabbe 2 gibi korku filmleriyle de izleyici karşısına çıkmıştır.


Son Güncelleme: 04.06.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nihan AypolatNihan Aypolat Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR
Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR
Türkan Hanım’ın Konağı 189. bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 189. bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti TRT 1
TV8 Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
TV8 Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
Gökhan Eğilmezbaş kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?
Gökhan Eğilmezbaş kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?
Gülşah Yavuz kimdir? Gülşah Yavuz'un programları nelerdir?
Gülşah Yavuz kimdir? Gülşah Yavuz'un programları nelerdir?
Oyuncu Levent Akkök kimdir?
Oyuncu Levent Akkök kimdir?

Popüler Haberler

Hava durumu nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Türkan Hanım’ın Konağı 189. bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti TRT 1
444 0 375 nerenin telefon numarasıdır? 444 0 375 hangi firmaya ait?
Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü kaç para? Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında neler var?
A101 market indirimli E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı?
Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
Bu akşam hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Çukur Yamaç ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?
Türkiye-Moldova maçı TRT Spor canlı yayın izle 3 Haziran 2021
Noodle yemek kısırlık yapar mı? İndomie Noodle tüketmek kısır yapar mı?
Nihan Aypolat kimdir, kaç yaşındadır? Nihan Aypolat’ın hayatı
Enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
Kuruluş Osman 62. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Camdaki Kız 8. bölüm izle tek parça! Camdaki Kız son bölüm izle!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.