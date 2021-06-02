Nicole Faria kimdir? Nicole Faria hakkında bilgiler

Oyuncu ve model olan yabancı oyuncu Nicole Faria’nın hayatı ve rol aldığı yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaktadır.
Nicole Faria kimdir?
9 Şubat 1990 yılında Hindistan’a bağlı olan Bangalore’de dünyaya gelen Nicole Faria, 2010 yılında Miss Earth güzellik yarışmasına katılmış ve derece almıştır. Defilelere katılan ve modellik yapan Faria ardından bir Hint filmi olan Yaariyan isimli yapımda rol almıştır.
Nicole Faria rol aldığı yapımlar
Yaariyan
Bir Baba Hindu
Son Güncelleme: 02.06.2021 08:20