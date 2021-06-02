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Nicole Faria kimdir? Nicole Faria hakkında bilgiler

Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini üstlendiği Bir Baba Hindu isimli filmde yer alan Hintli model ve oyuncu Nicole Faria'Nın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

02 Haziran 2021 Çarşamba 08:20
Nicole Faria kimdir? Nicole Faria hakkında bilgiler
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Oyuncu ve model olan yabancı oyuncu Nicole Faria’nın hayatı ve rol aldığı yapımlar izleyiciler tarafından araştırılmaktadır.

Nicole Faria kimdir?

9 Şubat 1990 yılında Hindistan’a bağlı olan Bangalore’de dünyaya gelen Nicole Faria, 2010 yılında Miss Earth güzellik yarışmasına katılmış ve derece almıştır. Defilelere katılan ve modellik yapan Faria ardından bir Hint filmi olan Yaariyan isimli yapımda rol almıştır.

176 boya sahip olan ve 49 kilo olan güzel oyuncu 2016 yılında Bir Baba Hindu filminde Gundhi rolüne hayat vermiştir. Faria, 2020 yılında yıllardır birlikte olduğu Rohan Powar ile dünya evine girmiştir. Babası motivasyon konuşmacısı ve kardeşi ise emlak işleri ile uğraşmaktadır.

Nicole Faria rol aldığı yapımlar

Yaariyan

Bir Baba Hindu


Son Güncelleme: 02.06.2021 08:20
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Anahtar Kelimeler:
NicoleFaria
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