Nicholas Cage, Pig filmi ile geri döndü

Büyük Hazine, Hayalet Sürücü gibi filmlerle dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan Nicholas Cage, yeni bir yapım ile beraber beyaz perdeye geri dönüyor. Pig adı verilen bu filmde başrol olarak yer alacak olan ABD’li ünlü aktörün Rob adında yalnız yaşayan bir adamı canlandıracağı öğrenildi.
Hikayenin başrolünde olan Nicholas Cage, yer aldığı her projede olduğu gibi oldukça sakin ve kendinden emin tavırlarla yapımda yer alıyor. Pig, IMDb’de 7,0’lık başarılı bir puan alarak iddialı bir yapım olduğunu gösterdi. Filmde Nicolas Cage’e Alex Wolff, Cassandra Violet ve Julia Bray gibi isimler eşlik ediyor.
https://youtu.be/VSJTPbAm-SM
Son Güncelleme: 30.12.2021 04:28