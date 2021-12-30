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Nicholas Cage, Pig filmi ile geri döndü

Dünyaca ünlü yıldızlardan birisi olan Nicolas Cage, Pig filmi ile beyaz perdeye geri dönüyor. Peki Pig’in konusu nedir? Yanıtı haberimizde…

30 Aralık 2021 Perşembe 04:28
Nicholas Cage, Pig filmi ile geri döndü
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Büyük Hazine, Hayalet Sürücü gibi filmlerle dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan Nicholas Cage, yeni bir yapım ile beraber beyaz perdeye geri dönüyor. Pig adı verilen bu filmde başrol olarak yer alacak olan ABD’li ünlü aktörün Rob adında yalnız yaşayan bir adamı canlandıracağı öğrenildi.

Rob, insanlardan uzakta yalnız başına hayatına devam eden yetişkin bir adamdır. Oregon ormanının içinde yaşayan Rob, yaşadığı yerde eskisi gibi yalnız olmadığını farkedecektir. Üzerinde trüf mantarı bulunan bir domuzu beslerken bir anda aralarında duygusal bir bağ oluşacaktır.

Hikayenin başrolünde olan Nicholas Cage, yer aldığı her projede olduğu gibi oldukça sakin ve kendinden emin tavırlarla yapımda yer alıyor. Pig, IMDb’de 7,0’lık başarılı bir puan alarak iddialı bir yapım olduğunu gösterdi. Filmde Nicolas Cage’e Alex Wolff, Cassandra Violet ve Julia Bray gibi isimler eşlik ediyor.


https://youtu.be/VSJTPbAm-SM

Son Güncelleme: 30.12.2021 04:28
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Anahtar Kelimeler:
Nicholas CagePig
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