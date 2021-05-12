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Nezen Germiyen cinayetinde 8 yıl sonra gelen büyük itiraf!

Müge Anlı'nın programında araştırılan Nezen Gemriyen cinayetiyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Cinayetin kilit ismi olan Ahmet Taşkın'ın arkadaşı canlı yayına bağlanarak, cinayeti Ahmet Taşkın'ın işlediğini itiraf etti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:06
Nezen Germiyen cinayetinde 8 yıl sonra gelen büyük itiraf!
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Nezen Germiyen cinayeti araştırılıyor. Müge Anlı’da eski eşi ve sevgilisi tarafından para karşılığı erkeklerle birlikteliğe zorlanan Lütfiye Gündüz’ün 8 yıl önce kaybolmasıyla başlayan Nezen Germiyen cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Canlı yayına bağlanan cinayetin kilit ismi Ahmet Taşkın’ın arkadaşı Rıdvan Öz, vicdan azabı çektiğini söyleyerek gerçeği itiraf etti.

‘’Nezen’i ben öldürdüm dedi’’

2013 yılında bir dere yatağında ölü bulunan Nezen Germiyen’in cinayetiyle ilgili itirafta bulunacağını söyleyen Rıdvan Öz, ‘’2013 yılında Ahmet Taşkın’la aynı koğuştaydım. Kendisi bana ‘Nezen’i ben öldürdüm vicdan azabı çekiyorum’ dedi’’ ifadesini kullandı.

Anne ve baba gözyaşlarına boğuldu

8 yıl sonra gelen itiraf sonrasında herkes şaşkına döndü. Stüdyoda büyük bir sessizlik yaşanırken, cinayete kurban giden genç kızın babası Hüseyin Germiyen ve annesi Melahat Germiyen gözyaşlarına boğuldu.


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:06
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıNezen GermiyenCinayet
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