News of the World film konusu ve oyuncuları

2018 yılında vizyona giren News of The World filmi eleştirmenlerden tam not almıştı. Senaryosunu Luke Davies’in kaleme aldığı film Paulette Jiles’in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır.
News of The World filmi konusu
Amerikan iç savaşının arkasında kimsesiz kalan bir kızı, uzaktan akrabalarına ulaştırmayı görev edinen bir adamın hikayesi anlatılmaktadır. Kaptan Jefferson Kyle Kidd, hayatı boyunca üç savaş yaşamış ve bunların ikisinde bizzat savaşmıştır. Eşini kaybetmiş olan Kaptan, hayatı kimsesiz okuma yazması olmayan inşalara iyilik yaparak yaşamaya başlar. Bu sırada karşısına çıkan kimsesiz küçük kızı gören Kaptan, onu hayattaki tek akrabası olan kişinin yanına götürmeye karar verir. San Antonio’ya doğru Kaptan ve küçük kız yola çıkar. Ancak bu yolculuk hiçte kolay geçmeyecektir.
News of The World filmi oyuncuları
Tom Hanks – Captain Jefferson Kyle Kidd
Elizabeth Marvel – Gannett
Ray McKinnon
Helena Zengel – Johanna Leonberger
Neil Sandilands – Wilhelm Leonberger
Chukwudi Iwuji – Charles Edgefield
Michelle Campbell – Female Townsfolk
Christopher Hagen – Old Man Durand