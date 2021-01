News of the World film konusu ve oyuncuları

2018 yılında vizyona giren News of The World filmi eleştirmenlerden tam not almıştı. Senaryosunu Luke Davies’in kaleme aldığı film Paulette Jiles’in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır.

News of The World filmi konusu

Amerikan iç savaşının arkasında kimsesiz kalan bir kızı, uzaktan akrabalarına ulaştırmayı görev edinen bir adamın hikayesi anlatılmaktadır. Kaptan Jefferson Kyle Kidd, hayatı boyunca üç savaş yaşamış ve bunların ikisinde bizzat savaşmıştır. Eşini kaybetmiş olan Kaptan, hayatı kimsesiz okuma yazması olmayan inşalara iyilik yaparak yaşamaya başlar. Bu sırada karşısına çıkan kimsesiz küçük kızı gören Kaptan, onu hayattaki tek akrabası olan kişinin yanına götürmeye karar verir. San Antonio’ya doğru Kaptan ve küçük kız yola çıkar. Ancak bu yolculuk hiçte kolay geçmeyecektir.

News of The World filmi oyuncuları

Tom Hanks – Captain Jefferson Kyle Kidd

Elizabeth Marvel – Gannett

Ray McKinnon

Mare Winningham – Jane

Helena Zengel – Johanna Leonberger

Neil Sandilands – Wilhelm Leonberger

Chukwudi Iwuji – Charles Edgefield

Michelle Campbell – Female Townsfolk

Christopher Hagen – Old Man Durand