Nevşin Mengü ve Duygu Demirdağ yeniden aynı kanalda!

CNN Türk kanalındaki işinden ayrıldıktan sonra uzun bir süre ekranlara ara veren ünlü sunucu Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından Olay TV ile anlaştığını duyurdu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra eski çalışma arkadaşı Duygu Demirdağ da Olay TV ile ekranlara döneceği bilgisini takipçileriyle paylaştı.

Eski mesai arkadaşları aynı kanalda buluştu

Duygu Demirdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yeni kanalının Olay TV olduğunu duyurdu. Demirdağ paylaşımında ‘Her dem yeni doğarız, yeniden merhaba Olay Tv’ ifadesini kullandı. Olay TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü’nün sözleşme imzaladığı sırada çekilen fotoğrafını paylaşmış ve ‘Nerede kalmıştık’ notunu düşmüştü.