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Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü nereli ve kaç yaşında?

Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü hangi kanalda sunuculuk yapıyor? Nevşin Mengü daha önce hangi kanallarda yer aldı? Nevşin Mengü niçin gündem konusu oldu? Nevşin Mengü kimin kızı? Nevşin Mengü nereli? Herkes Nevşin Mengü'nün Prof.Dr. Ebubekir Sofuğlu'na gösterdiği sert çıkışın ardından sunucunun kim olduğunu araştırıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 16:25
Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü nereli ve kaç yaşında?
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Nevşin Mengür Kimdir? Kaç Yaşında Ve Nereli?

Uzun bir aradan sonra yeniden kurulan Olay TV ile televizyon ekranlarına dönen Nevşin Mengün Twitter’da Trend Topic listesine girmeyi başardı. Herkes Nevşin Mengür’ün ve babasının kim olduğunu araştırıyor.

Olay TV ekranlarında Ana Haber bültenini sunan Nevşin Mengü, canlı yayında yapmış olduğu çıkışlar nedeniyle gündem konusu oldu. Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversiteler ile ilgili yaptığı yoruma tepkisini gösteren Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medyada çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Vatandaşlar Nevşin Mengü’nün kim olduğunu ve nereli olduğunun yanında babasının kim olduğuyla ilgili merakla araştırma yapıyorlar.

Nevşin Mengü Kimdir?

2 Mayısıs 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelerek Gazeteci ve sunuculuk yapmaktadır. Nevşin Mengü, ilköğrenimini Ankara’da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisan eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayarak, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesinde ‘Türkiye üzerinde toplumsal incelemeler’ başlıklı tezi ile bitirmiştir. Mengü, özgürlüklere bakış açısı ve kimlikleri tanıma anlamında liberal görüşe sahip olduğunu dile getirmiştir. Verdiği röportajında çocukluk yıllarından beri vegan olduğunu açıklamıştır.

Nevşin Mengü’nün babası politikacı Şahin Mengü’dür.

Nevşin Mengü Daha Önce Hangi Projelerde Yer Aldı?

Televizyonculuk kariyerine 2005 yılında Kanaltürk televizyonun başlayarak bu kanalda Kadınlar Kulübü adındaki programın sunuculuğunu yapmıştır.

Kanaltürk ekranlarından bir yıl sonra Habertürk’te muhabirlik yapmaya başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifiyle bu kanaldaki görevini bırakarak 1 buçuk yıl One Ajans’ın Tahran temsilciliğini yapmıştır. One Ajans Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’na prodüksiyon iletişim hizmetleri sağlayan bir ajanstır. Burada bir süre görev alan sunucu 6 ay Hürriyet Gazetesi’nde çalışarak, CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yapmıştır.

Mengü; Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

İran’da muhabirlik görevini yerine getirdiği süreçte ‘İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?’, 2017 yılının Kasım ayında yazısı Everest Yayınları’ndan çıkmıştır. Mengü, 31 Ekim 2017 tarihinde BirGÜn gazetesinde yazmaya başlamıştır. DW Türkçe Youtube kanalında ise her Salı günü TSİ 21.00’de Bire Bir programının sunuculuğunu yaptı. Bunun yanında Sözcü TV Youtube kanalında da program yapmıştır. Nevşin Mengü bir süredir kendi açtığı Youtube kanalında haber yayını yapıyordu. Nevşin Mengü yeni kurulan ve geçtiğimiz günlerde yayına başlayan İstanbul merkezli Olay TV'de Ana Haber Bültenini sunmaya başladı.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 16:25
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Anahtar Kelimeler:
Nevşin MengüüniversitelerProf.Dr. Ebubekir SofuoğluHaberTwitter
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