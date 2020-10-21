Netlix Kuş Uçuşu dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Netflix’in yeni yayın döneminde yer vereceği yapımlardan biri olan Kuş Uçuşu dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Ay Yapım tarafından ortaya konacak yeni dizilerden biri olan Kuş Uçuşu dizisinde önemli oyuncuların yer alacağı da ifade edilenler arasında yer alıyor.

Kuş Uçuşu dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?

Kuş Uçuşu konusu

Kuş Uçuşu dizisinin yayınlanacağı tarih için şimdiye kadar ne Netflix yetkililerinden ne de dizinin yapımcılarından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak yapılan tahminlere göre dizi 2021 senesinde izleyicilerin karşısına çıkarılabilecek. Kuş Uçuşu dizisi herhangi bir televizyon kanalında değil, Netflix platformunda yayınlanacak.

1965 ile 1980 seneleri arasında doğan kesim ile, 1980 ile 2000 seneleri arasında doğan kesimin birbirleri ile girdikleri etkileşimin konu edileceği dizide bu iki kuşağın çatışmasına da yer verilecek. Özellikle sosyal medya üzerine mercek konduğu Kuş Uçuşu’nda X ve Y kuşaklarının teknolojik gelişmeler karşısında nasıl tepkiler gösterdikleri görülebilecek.