Netlix Kod Adı Kulüp oyuncuları ve konusu

Türkiye’de ve dünyada en çok izlenen yapımları ortaya koyan dijital medya platformu Netflix’in en taze projelerinden olan Kod Adı: Kulüp ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. O3 Medya tarafından ortaya konan Kod Adı Kulüp dizisinde hangi oyunların yer aldığı ve dizinin nasıl bir konuyla izleyici karşısına geçeceği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kod Adı Kulüp Dizisi Oyuncu Kadrosu

Kod Adı Kulüp Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Kod Adı Kulüp dizisi için zaman geçtikçe yeni oyuncular ile anlaşılıyor ve oyuncu kadrosu da giderek genişleyerek bir yandan da kesinleşiyor. Ancak şimdiye kadar belli olan isimlerin başrol oyuncuları olanveolduğu biliniyor. Şimdiye kadar yer aldıkları yapımlar ile başarılarını kanıtlayan üç önemli ismin birlikteyken nasıl bir performans sergileyecekleri şimdiden merak konusu…

İzleyicilerin büyük bir merakla bekledikleri Kod Adı Kulüp dizisinin Netflix platformu üzerinde ne zaman yayınlanacağı şimdilik halen bilinmiyor. Ne Netflix ne de dizi yapımcıları tarafından şimdiye kadar yayın tarihiyle alakalı bir açıklama yapılmadı.

Kod Adı Kulüp Dizisi Konusu

1955 senesinde İstanbul’da geçen dizide çok meşhur bir gece kulübünde çalışan Matilda’nın hikayesi anlatılıyor. Matilda hapisten çıkması ardından haberdar olduğu kızı Raşel’in üstüne düşmeye başlarken Raşel ise kendi hayat mücadelesini vermektedir. Matilda kızıyla arasını düzeltmeye çalışırken bir yanda da çalıştığı mekanın patronu ve müşterileriyle muhatap olmak zorundadır. Buradaki çalışma arkadaşlarıyla oldukça zor zamanlar geçiren Matilda zamanla oldukça güzel bir aile ortamı kuracaktır. Ailesizlerden oluşan bir aile herkese iyi gelecektir.