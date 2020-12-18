NetflixTiny Pretty Things dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix’in 14 Aralık 2020 tarihinde yayınladığı yeni gençlik dizisi Tiny Pretty Things bütün dünya tarafından büyük ilgiyle izlendi. İzleyici kitlesinin bir bölümünün yeni diziyi çok sevmesine karşın, özellikle Türkiye’deki izleyicilerin önemli bir kısmı dizinin fazla müstehcen olduğunu belirtti.
Tıny Pretty Thıngs dizisinin konusu
Tıny Pretty Thıngs dizisinin oyuncu kadrosu
Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin kadrosunda bulunan isimler şu şekildedir:
- Lauren Holly (Monique)
- Kylie Jefferson (Neveah)
- Casimere Jollette (Bette)
- Michael Hsu Rosen (Nabil)
- Damon J. Gillespie (Caleb)
- Brennan Clost (Shane)
Son Güncelleme: 18.12.2020 20:16