NetflixTiny Pretty Things dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix’in 14 Aralık 2020 tarihinde yayınladığı yeni gençlik dizisi Tiny Pretty Things bütün dünya tarafından büyük ilgiyle izlendi. İzleyici kitlesinin bir bölümünün yeni diziyi çok sevmesine karşın, özellikle Türkiye’deki izleyicilerin önemli bir kısmı dizinin fazla müstehcen olduğunu belirtti.

Tıny Pretty Thıngs dizisinin konusu

Tıny Pretty Thıngs dizisinin oyuncu kadrosu

Yeni dizi Tiny Pretty Things, 14.12.2020’de bütün dünyada Netflix üzerinden yayınlandı. Dizi, Charaipotra ve Donielle Clayton’un yazdığı aynı ismi taşıyan Tiny Pretty Things adlı kitaptan uyarlamadır. Dans ve gençlik kategorisinde bulunan dizi; gözde bir bale okulunda okuyan ve sevilen bir öğrencinin saldırıya uğramasıyla onun yerine getirilen yeni bale öğrencisinin alışık olmadığı; yalan, ihanet, entrika ve rekabet ile dolu yeni bir dünyada yaşadıklarını konu alıyor.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin kadrosunda bulunan isimler şu şekildedir: