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NetflixTiny Pretty Things dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix’in yeni içeriklerinden olan Tiny Pretty Things isimli gençlik dizisinin 14.12.2020 tarihinde ilk bölümü yayınlandı. Dizi yayınlanan ilk bölümüyle büyük bir izleyici kitlesi kazanıp çok beğenilerken, bazı kitlelerce de fazla müstehcen olarak eleştirildi. Kitleleri ikiye ayıran dizinin konusu ve oyuncularını sizler için araştırıp bu haberimizde topladık.

18 Aralık 2020 Cuma 20:16
NetflixTiny Pretty Things dizisi konusu ve oyuncuları
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 Netflix’in 14 Aralık 2020 tarihinde yayınladığı yeni gençlik dizisi Tiny Pretty Things bütün dünya tarafından büyük ilgiyle izlendi. İzleyici kitlesinin bir bölümünün yeni diziyi çok sevmesine karşın, özellikle Türkiye’deki izleyicilerin önemli bir kısmı dizinin fazla müstehcen olduğunu belirtti.

 Tıny Pretty Thıngs dizisinin konusu

 Yeni dizi Tiny Pretty Things, 14.12.2020’de bütün dünyada Netflix üzerinden yayınlandı. Dizi, Charaipotra ve Donielle Clayton’un yazdığı aynı ismi taşıyan Tiny Pretty Things adlı kitaptan uyarlamadır. Dans ve gençlik kategorisinde bulunan dizi; gözde bir bale okulunda okuyan ve sevilen bir öğrencinin saldırıya uğramasıyla onun yerine getirilen yeni bale öğrencisinin alışık olmadığı; yalan, ihanet, entrika ve rekabet ile dolu yeni bir dünyada yaşadıklarını konu alıyor.

Tıny Pretty Thıngs dizisinin oyuncu kadrosu

 Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin kadrosunda bulunan isimler şu şekildedir:

  • Lauren Holly (Monique)
  • Kylie Jefferson (Neveah)
  • Casimere Jollette (Bette)
  • Michael Hsu Rosen (Nabil)
  • Damon J. Gillespie (Caleb)
  • Brennan Clost (Shane)


Son Güncelleme: 18.12.2020 20:16
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Anahtar Kelimeler:
NetflixYeni DiziTiny Pretty Things
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