Netflix'ten Winx dizisi ve fragmanı!

Winx Efsanesi : Kader dizisinden fragman!

22 Ocak'ta Netflix platformunda yayınlanacak olan Winx Efsanesi: Kader adlı diziden fragman geldi.

Dizi hakkında bilgiler veren fragman neler anlatıyor? İşte detaylar...

Netflix yeni yapımlarıyla izleyicilerin karşısına çıkamay devam ediyor. 2000'li yıllarda çocukluğunu Winx ile geçirenler bu yeni Winx versiyonunu sevecek mi merak konusu. Winx Efsanesi: Kader olarak fragman yayınlayan Netflix dizi hakkında bir takım açıklamalar yaptı.

Netflix yaptığı açıklamada "Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor. Periler burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken sihirli güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmelidir." şeklinden orijinal Winx içeriğiyle baplantılı olacak bir içerkten bahsetti.

22 Ocak'ta Netflix üyeleri ile buluşacak olan dizi ilk sezon 6 bölüm şeklinde yayınlanacak. Dizinin izlenmesi ve beğenilmesi takdirde yeni sezon hakkında bilgi alacağız. Wix Efsanesi: Kader 22 Ocak'ta Netflix'te!

Wix Efsanesi: Kader oyuncu kadrosunda kimler var?

İşte o isimler;

Bloom - Abigail Cowen,

Stella - Hannah van der Westhuysen,

Aisha - Precious Mustapha,

Terra - Eliot Salt,

Musa - Elisha Applebaum,

Beatrix - Sadie Soverall,

Riven - Freddie Thorp,

Sky - Danny Griffin,

Dane - Theo Graham

Sam - de Jacob Dudman

https://youtu.be/BEn2BGROAkw